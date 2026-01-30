結婚前提で男性を探すとき「絶対に外せない条件」９パターン
恋人同士なら気にならないことでも、夫となる男性には「これだけは譲れない！」というこだわりを持つ女性は多いようです。そこで今回は、インターネットユーザーの女性500名に聞いたアンケートを参考に、「結婚前提で男性を探すとき『絶対に外せない条件』」をご紹介します。
【１】女性に我慢を強いず、一緒にいて居心地がいい
「一生を共にするので、自然体でいられる人がいちばんだと思う」（20代女性）というように、無理せず気を遣いすぎずに過ごせることを期待する人もいます。結婚生活は楽しいことばかりではないので、波長の合う相手でないと乗り越えられないことが多いと考えたほうがいいでしょう。
【２】仕事に誇りを持っている
「いい意味でプライドのある、尊敬できる男性についていきたい」（20代女性）というように、一途に仕事に打ち込む夫を支えたいと願う女性もいます。そもそもイヤイヤ仕事をしている男性は、長続きせずに収入も不安定になりかねないので、注意が必要でしょう。
【３】親に依存せず、精神的に自立している
「結婚しても『ママに確認するね』みたいな男だったらゾッとします（笑）」（20代女性）というように、「マザコン男性」を敬遠する意見です。また、いい年をした息子にやたらと介入したがる親もいるので、結婚を考える人ができたら、日ごろの親子関係を観察しましょう。
【４】「家事は女の仕事！」と決め込まず、ご飯くらいは自分で炊ける
「共働き希望だから、家事を全部任されるのは辛い（苦笑）」（20代女性）というように、仕事を持つ女性であれば、夫となる人の家事スキルも気になるところでしょう。何もかも完璧でなくてもいいので、「丼ものなら作れる」「トイレ掃除は得意」など、できることが一つでもある男性なら有望かもしれません。
【５】プライベートと仕事のバランスを取ることができる
「自分の父親が仕事人間で寂しかったから、家庭的な男性に憧れる」（20代女性）というように、アットホームな家庭を築きたい女性には、仕事の比重が大きすぎる男性は向かないかもしれません。気になる男性が現れたら、一歩踏み出す前に、職種や業種の特徴をリサーチするといいでしょう。
【６】「子どもの有無」など、結婚生活の理想が一致する
「自分の理想を押し付けるのは嫌なので、最初から理想が似ている男性がいい」（20代女性）というように、二人で足並みを揃えて同じ目標に向かっていきたいと考える人もいます。特に「子ども」「住居」「仕事」に関する価値観は、お付き合いするなら早めにすり合わせておいたほうがいいでしょう。
【７】収入に見合ったお金の使い方をする
「結婚後に金銭感覚を修正するのは難しいと思うから…」（20代女性）というように、長年にわたって染み付いた感覚はそう簡単に変わるものではありません。資金が潤沢にあるなら別ですが、羽振りのよすぎる男性には警戒したほうがいいかもしれません。
【８】約束事や時間をきちんと守る
「ルーズな人と家庭生活を営んでいくのは無理がありすぎる」（20代女性）というように、夫として生活を共にするなら、責任ある行動を願う女性は多いようです。結婚しても自分勝手な考え方が抜けない男性もいるので、一度決めたことを簡単に翻す人には注意しましょう。
【９】たとえ人見知りでも最低限の社交性はある
「ご近所や親戚関係との付き合いは必須だと思うから、多少のコミュ力はないと困る」（20代女性）というように、結婚したら「お互いさえよければいい」とはいかないとする意見です。シャイなだけならまだしも、社会人として支障があるレベルで人付き合いが苦手な男性は、問題視したほうがいいでしょう。
あまりに理想を固めすぎても、うまくいかないのが婚活というもの。絶対に妥協できないポイントだけを絞り込むのが、結婚への近道になるのではないでしょうか。（山下陽子／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から9日まで
対象：合計500名（インターネットユーザーの女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
