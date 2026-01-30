ほしい物、買いたい物がどれだけあったか!?　話題のスーパー「トライアル」で買い物をした3人の主婦の声

2025年12月末、トライアル西友の第一号店『トライアル西友 花小金井店』に行って以来、トライアルの魅力にハマったライターの若尾淳子さん。「他のスーパー同様、店舗ごとにレイアウトはもちろん、売っているものも違う」という噂を聞きつけ、前回同様、スーパー巡りが趣味のママ友・Mさんとともに、トライアルの別店舗に行ってみることに。

今回はスーパー巡りビギナーのKさんもメンバーに入ってもらい、神奈川県藤沢市にある『スーパーセンタートライアル 藤沢羽鳥店』と、新業態としてスタートした都市型小型スマートストア『トライアルGO』を巡ってみることにした。

前編ではスマートカート（スキップカート）初体験にオドオド、ドキドキしつつその便利さを実感。野菜コーナーを探索した。本編ではトライアルご自慢のお惣菜コーナーや鮮魚・精肉コーナーに突撃。筆者が買い物の最後に「感激」した工夫とは？ そして帰り道に寄った『トライアルGO』についてレポートする。

店舗で異なる商品を発見！

鮮魚コーナーに差し掛かると、3人はそれぞれにお宝を発見！ 私が「瓶入りの生うに、夫の実家の近所で買ったらめっちゃおいしかったんだ！」といそいそとカートに投入する横で、Kさんは「お魚の鮮度が素晴らしい」と感動。Mさんは「生たらこ」や「イカオクラ」「めかぶとろろ」など、家飲みにぴったりのアイテムをチョイス。

「近所のスーパーでは見かけない魚もいっぱい。スーパーツアーがいつもの買い物とは別物って意味がわかったよ。新しいレシピに挑戦するモチベ―ションも上がるね」とKさんは満面の笑みだ。

「あれ!? これ、花小金井店で売っていたかな？」とMさんが手に取ったのは、魚のだしを使った塩。スープなどの調味料として使用できるし、ごはんに少量混ぜておにぎりにすると絶品と書いてあって、「高くないし、どんな味が食べてみたい！ これは購入でしょ！」とMさんは「のどぐろだし塩」を購入し、私もつられて「あごだし塩」をカートイン。

精肉コーナーも充実しており、肉好きの私は割引されていた「牛バラカルビ焼肉用」をゲット。味付け済みの精肉は、今まで夫や息子にイマイチな評価を下されていたが、これは2人から大絶賛を受けた。ただ「また買ってきて」と言われても、今のところ近所にトライアルがないのが残念なところだ。鶏肉もよくあるパック内の赤いドリップがほとんど見られず、鮮度の良さが感じられた。国産豚肉の豚バラうす切り肉を手にしたKさんも「肉の切り口のしっかり立っていて、この値段なのに脂身の色も悪くない」と購入。

Mさんは「ここはラム肉も充実しているのがいいなぁ〜。花小金井店は牛、豚、鶏は充実しているんだけど……。ラム肉食べたいときは、生鮮市場TOP! って感じなんだよね……」とブツブツ。やはり店舗で商品構成は違うようだ。

分厚いサンドイッチとスイーツに歓喜

そしてお惣菜コーナーでKさんのテンションはマックスに。

「具がたっぷりで分厚いサンドイッチが248円！ うちの子、毎朝これにしたいわ〜！」(Kさん)

トライアル通のMさんが「トライアル西友花小金井店では、このサンドイッチが20時前後に半額になるパターンが多いかも」と羨ましすぎるプチ情報を放出。やはり都内にも店舗を増やしてほしいとしみじみ思う。

Mさんから「こはくのスイーツ」と書かれたデザートもおいしいと再びプチ情報が。「これでもかってほど生クリームがトッピングされているから生クリーム好きにはおすすめ。しかも、甘さはかなり控えめ。個人的には、まっしろミルクプリンはババロアっぽい味で、売っているとリピしちゃう」との説明にババロア好きの私は迷わず購入。

トライアル西友 花小金井店に通うMさん的には、藤沢羽鳥店のお惣菜、お弁当売り場はかなく広く充実しているけれど、焼きたてのパン類がないのが残念だという。「花小金井店は焼きたてのパンが売っていて、これが安くて結構おいしい。さっき検索してみたら、焼きたてパンはある店舗とない店舗があるみたい」とMさん。やはり店舗ごとにさまざまな違いがあるようだ。

トライアルオリジナルの充実度

「トライアルオリジナル、って書いてある商品も多いよね。しかも、どれも別のメーカーの商品よりもかなり安い」とKさんが選んだのは、トライアルオリジナルのポップがついた「北海道おいしい牛乳」。確かに牛乳も値上がりする昨今、これはお買い得だ。

野菜売り場でも「トライアルオリジナル」を見かけたが、他の売り場でも探してみるとかなりある。例えば、忙しいときの救世主的存在の「回鍋肉の素」。某メーカーのものが人気だが、以前はスーパーでは、100円ぐらいで購入できたが、今では150円以上する店舗が多い。それが、このトライアルオリジナルでは過去の定価据え置き価格だ。

他にもラーメンは、袋麺、カップ麺ともに種類も豊富だ。ネットリサーチによると、ラーメン系は塩ラーメン系がおいしいと口コミで広がっているらしい。新しい商品らしい「生麺のようなコシと食感の塩ラーメン・味噌ラーメン」をそれぞれ購入してみることにした。生麺食感の袋麺はあるが、かなりコシは強めでこれはおいしい。見かけたらリピ買いしたいが、家の近所にトライアルがない……。ここでも店舗増加を切望してしまう。

素早いレジ通過よりも感激したさっと開くポリ袋

それぞれカートを満杯にしてスマートレジへ。カートの端末で合計金額を確認すると、チャージした分より上回っていた私はあわててレジそばのチャージ機で追加チャージ。あとからレジで不足分をチャージ支払いできることを知ったが初めてなので慌ててしまった。あとはあっけないほど瞬時に会計が終わり、サッカ台へ。

私がここで感激したのが濡れものや汁がこぼれそうなものを入れるサッカ台についているポリ袋だ。開封箇所の前後に段差がついているので、片手でさっと広げられる。以前からこのポリ袋にはこだわりがあって、薄くてなかなか開かないスーパーはそれだけで行きたくなくなってしまった。比較的分厚めでマチつきのスーパーをごひいきにしていたが、中年以降、指先の乾燥がひどくなってレジ袋やポリ袋を開けるのにストレスを感じ続けていた私にとって、トライアルの「ちょっとした気遣い」があるポリ袋は神、だった。この段差つきポリ袋、ぜひとも他のスーパーも導入していただきたい！

ぜひ徒歩圏内に欲しい！ 「トライアルGO」

それぞれに戦利品を抱え、満足感一杯で店を出た。帰り道の車の中ではトライアル話でひとしきり盛り上がり、あっという間に都内に入り、『トライアルGO 中野中央5丁目店』に到着。

当初、Kさんは「まいばす(まいばすけっと/イオン系)みたいなもんでしょ？ 急いでいるときに駆け込むミニスーパー的な？」と乗り気ではなかった。私も最初店舗の外観に少々違和感を覚えた。白抜きに青い文字の看板がドーンと掲示されており、通常のスーパーの印象とはどこか違うのだ。パッと見たらメガネ屋さんとか電気屋さんみたいな感じ。例外的にローソンは白地に青だけれど、青って食料品店ではあまり使われないからなのか？

ところが店内に入っていきなりKさんは豹変する。

「うわっ、わっ、こんなに……！ お弁当がどっさり！」

「こっちにはデザート類もあるよ！」

先ほどの『スーパーセンタートライアル 藤沢羽鳥店』に比べれば超コンパクトな店内だが、お惣菜・お弁当類、そしてスイーツは充実のラインナップ。大人気だという「ロースかつ重」はボリューム満点で、お値段は318円。トライアル西友でも飛ぶように売れていた「白いたっぷりたまごサンド」(185円)もズラリ。トライアルオリジナル商品の人気ナンバー1という「限界までクリーム詰めちゃいました カスタード。ホイップシュー 北海道産生クリーム使用」は、92円。

「24時間営業でこの品ぞろえ、しかもこの安さなら、コンビニ弁当より断然こっちだね」とMさん。確かに。近くに大学があるうちの近所にもしもトライアルGOができたら、お昼はもちろん夜中までひとり暮らしの学生が殺到しそうだ。

日用品のほか、生鮮食品もコンパクトな店舗にしては充実している。ちなみにここは完全セルフレジ方式でポリ袋は前後段差タイプ。ストレスフリー……、それだけでまた来ようと心に誓った私……！ うちの近所に超大型のトライアル出店はまだまだ先になりそうだが、とりあえずトライアルGOには早くやってきてほしいと心から思った。

しかし、スーパー巡りが趣味のMさんはトライアル西友が近いこともあって冷静な視点を持っていた。

「オープンしてすぐはオープンセールもあったし、その後年末年始と商品数も多くセールも多かった。今、トライアル西友に行くと、安い、良いと思うものはあるけど、初回のようなテンションにはならないことも多い。特に、野菜類はあまり安さを感じないかも。そんなわけで、今は休日や時間があるときに、生鮮市場TOP！ やロピア、オーケーストアなどと合わせて、トライアル西友に立ち寄る感じ。ハシゴして、それぞれのお買い得品を見つけて買うことが多いかな。オープン時のご祝儀セールが落ち着いたこれからが本番。他のスーパーとの違いをどう発揮してくれるのか、厳しくかつ楽しくチェックしていきたいと思っているよ」

なるほど、さすがスーパーフリークのMさんの指摘は鋭い。そんなわけで、私たちのスーパー巡りもまだまだ続く。次回はトライアルと同じように地方から首都圏にやってきた別のスーパーを紹介する予定。お楽しみに！

【前編】話題のスーパー「トライアル」は本当に安くて便利なのか!? ライターが自腹で買い物をし見えてきたこと