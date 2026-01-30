ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国江蘇省のGDP、25年は14兆元超す 中国江蘇省のGDP、25年は14兆元超す 中国江蘇省のGDP、25年は14兆元超す 2026年1月30日 17時13分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２８日、江蘇省連雲港港のコンテナ埠頭にある積み下ろし作業エリア。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王春） 【新華社南京1月30日】中国江蘇省統計局は28日、2025年の同省の域内総生産（GDP）が14兆2351億5千万元（1元＝約22円）に上り、価格変動を除く実質で前年比5.3％増加したと発表した。２８日、江蘇省南通市で建設が進む高速鉄道の海門北駅。（ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）２６日、江蘇省にある繊維企業、江蘇大生集団のカーボンニュートラルスマート工場で作業する従業員。（南通＝新華社配信／許叢軍）１９日、江蘇省泰州市高港区にある造船会社、泰州口岸船舶の生産拠点で建造中の大型船。（ドローンから、泰州＝新華社配信／周社根）江蘇省南京市にある造船企業、招商局金陵船舶（南京）。（２０２５年８月２１日、ドローンから、南京＝新華社配信／周社根）江蘇省淮安市洪沢区の新エネルギー企業、新源太陽能科技の工場で太陽光発電部品を生産する産業用ロボット。（２０２５年１２月１７日撮影、淮安＝新華社配信／殷潮）江蘇省の南京港竜潭港区。（１月１４日撮影、南京＝新華社配信／辛一） リンクをコピーする みんなの感想は？