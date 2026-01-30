140周年の節目に徹底的な改良

メルセデス・ベンツは、フラッグシップセダン『Sクラス』の改良型を発表した。全面的にアップデートを行い、性能、快適性、機能性の向上を図った。

【画像】徹底的な改良で洗練性を極めたラグジュアリーセダン【改良型メルセデス・ベンツSクラスを詳しく見る】 全55枚

今年は、創業者カール・ベンツ氏が内燃機関で走行する3輪車の特許を取得してから140周年を迎えるタイミングだ。この車両は『ベンツ・パテント・モトールヴァーゲン』と呼ばれ、世界初の自動車として知られている。



改良型『Sクラス』 メルセデス・ベンツ

現代の高級セダンと祖先の共通点はほぼ名称のみとなっているが、メルセデス・ベンツは改良型Sクラスについて、140年前の原点に遡る「卓越性の伝統を継承する」とし、さらに「史上最も野心的な製品投入計画」の先鋒と位置付けている。

これまでと同様に、改良型Sクラスは先進的な技術やデザインコンセプトを導入する「ハローモデル（象徴的なモデル）」として重要な役割を果たす。これらの要素は、2027年末までに約40の新モデルが追加予定の全ラインナップに波及する。

激戦区である高級セダン市場で競争力を高めるため、装備、スタイリング、シャシー、パワートレインの広範囲に改良が施された。改良型Sクラスは2020年代末まで販売が継続され、その後、8代目となる次世代モデルに置き換えられる予定だ。

エクステリアデザインは全面刷新というよりも進化と言えるものだが、単一の世代においては最大級のアップデートとされている。メルセデス・ベンツによると、全部品の半数以上（約2700点）が改良または変更されたという。

V8にフラットプレーンクランク採用

今回の改良で特に注目すべきは、新開発のV8エンジンだ。従来のクロスプレーンクランクシャフトからフラットプレーンへ切り替えることで、排出ガス削減と洗練性および出力の向上を図っている。

現行4.0LツインターボV8を進化させた『M177エボ』エンジンは、48Vマイルドハイブリッド技術を搭載。『S 580 4マティック』では最高出力537psと最大トルク76.5kg-mを発生し、0-100km/h加速は4.0秒台に迫る。



改良型『Sクラス』 メルセデス・ベンツ

クランクシャフトに加え、インジェクター、吸気システム、吸気カムシャフト、ターボチャージャーも改良された。その結果、レスポンスと燃費の向上、滑らかなパワー供給を実現しているという。

このV8を最初に搭載するのはS 580だが、やがて他のモデルにも展開される見込みだ。

『S 500』の直列6気筒ガソリンエンジンは、最大トルクが65.3kg-mに強化され、洗練性も向上した。一方、直列6気筒ディーゼルエンジンには、量産車初となる電気加熱式触媒コンバーターが採用され、始動時から排出ガスの浄化機能を最適化する。

上記3種類のエンジンには標準でマイルドハイブリッド・システムが搭載されるが、直列6気筒ガソリンはプラグインハイブリッドモデル『S 580e』のベースにもなっている。S 580eは電気走行距離100kmを実現し、総合出力585ps、最大トルク73.7kg-mを発生。V8モデルよりもパワフルだ。

多様化するライバルに対抗

過去数十年にわたり、Sクラスの直接的なライバルはアウディA8、BMW 7シリーズ、レクサスLSなどごく少数に限られていた。しかし、近年ではさまざまなブランドが高級車セグメントに参入し、ライバルも多様化しつつある。

従来の高級セダンの購入層は、レンジローバーやベントレー・ベンテイガといったSUVへ移行しつつある。レクサスLM、デンツァD9、ジーカー009といったVIP向けミニバンも、中国をはじめとするグローバル市場でシェアを奪い始めている。



改良型『Sクラス』 メルセデス・ベンツ

こうした世界的な高級車需要の多様化に対応するため、メルセデス・ベンツは来年、新型ミニバン『VLS』を投入する。VLSは、昨年上海モーターショーで公開されたコンセプトカー『ビジョンV』を基に開発された新型『VLE』の上級バージョンとなる。

SUVでもテコ入れを図り、今後数か月以内に『GLS』の改良型を投入する。こちらはSクラスとほぼ同等の装備とデザイン要素を採用すると見られる。

また、昨年Sクラスの全世界販売台数の3分の1（中国では半数）を占めた最上級モデル、マイバッハSクラスの改良型も、数か月以内に発表される見込みだ。

主な改良点と新機能 ビジネス向けの機能

後部座席は「移動会議室」として機能する。13.1インチの大画面を操作するスマートフォン風リモコン、ワイヤレス急速充電器、冷蔵庫、温度調節可能なカップホルダーを装備。新しいHDウェブカメラでオンラインビデオ会議に参加可能だ。

旅客機のビジネスクラスを彷彿とさせる折りたたみ式テーブルも2つ備えている。

都会的な洗練性



改良型『Sクラス』 メルセデス・ベンツ

エアサスペンションを標準装備し、オプションとして可変減衰ダンパー付きのEアクティブボディコントロールを設定。いずれも、クラウド経由で他のメルセデス・ベンツ車から道路情報を取得し、特に南欧や米国で多いとされる長いスピードバンプに備えダンパーを事前調整することができる。

リアアクスルステアリングは、後輪を標準で4.5度、オプションで最大10度まで切れるようになり、全長5.3mのロングホイールベース車の最小回転半径を1m短縮した。

スリーポインテッドスターの輝き

改良型Sクラスはメルセデス・ベンツの風格と威容を体現している。フロントグリルは20％拡大され、スリーポインテッドスターがあしらわれた。フロントエンド上部にあるエンブレムは、今回初めてイルミネーション付きとなった。ヘッドライトにも星のモチーフが採用されたほか、新開発のマイクロLED技術により照射範囲を40％拡大、さらに「ウルトラレンジハイビーム」設定では最長600m（サッカー場6面分）の照射距離を実現する。

次世代インフォテインメント

改良型Sクラスは、第4世代のMBUXインフォテインメントをメルセデス・ベンツとして初めて搭載する。マイクロソフトのビング（Bing）とグーグルのジェミニ（Gemini）のAI機能を内蔵し、「車両と全座席の乗員の関係を革新する」という。「ハイ、メルセデス」と呼びかけることで起動する音声アシスタントは短期記憶機能を獲得し、「友人と話すような複数ターンにわたる対話」が可能になったとされている。

操作性の改善

マルチファンクション・ステアリングホイールにおける最大の変更点は、「顧客の要望に応えて」物理的な操作ボタンが復活したことだ。クルーズコントロールとスピードリミッターの操作は小さなロッカースイッチに、音量調節はローラーに割り当てられている。