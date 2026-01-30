日本でも人気を博したＮｅｔｆｌｉｘ韓国ドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」シーズン２の制作が本格化されたと３０日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

記事によると、同作の制作会社・ＡＳＴＯＲＹが事前制作準備に着手し、脚本はシーズン１に続きムン・ジウォン氏が執筆しているという。

「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」は２０２２年に公開され、自閉スペクトラム症と天才的能力を併せ持った新人弁護士・ウ・ヨンウが、大手弁護士事務所でさまざまな出来事に向き合う姿や取り巻く人間関係を描いた。ドラマは口コミにより人気が上昇し、Ｎｅｔｆｌｉｘグローバルトップ１０にランクインしたほか、韓国で“ゴールデングローブ賞”と呼ばれる総合芸術賞授賞式「百想（ペクサン）芸術大賞」では、テレビ部門の演出賞とウ・ヨンウを演じた女優のパク・ウンビンがドラマ部門大賞を受賞している。

「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」シーズン２は、台本の完成と俳優のキャスティングが確定次第撮影を開始するといい、パク・ウンビンをはじめシーズン１の出演者が引き続き登場するのか、視聴者の関心が高まっていると伝えた。