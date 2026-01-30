「車から出る前の柴犬です。わくわくが表情に出てる」



【写真】「アニメの演出っぽい」 奇跡のワンショット

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、Xで多くの人を笑顔にしています。写っているのは、この日、車でお出かけ中だった柴犬の「らいと」くん（6歳・男の子）。寒い冬ながら空は青く晴天。車を止めた飼い主さんが振り返ると、らいとくんが自慢の“柴スマイル”になって嬉しそうにしていることに気づきました。



「これはシャッターチャンス！」とばかりにパシャリ。撮った写真を見ると…車に反射した青空と他の車の上に、らいとくんの笑顔がぼんやりと浮かんでいるファンタジックな一枚に。この写真を投稿すると、6.8万件超の“いいね”が集まり、「空に浮かぶでかい柴かと思ったw」「アニメの演出っぽい」など、驚きの声が相次いでいます。飼い主のXユーザー・柴犬らいと（巨柴）＆夜盲 章さん（@VMuESAPpR90SVlr）にお話を伺いました。



「まだ散歩できるの！」 笑顔になったらいとくん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「日帰りのお出かけでした。お寺（法多山）で散歩をしたあと、まだ時間があったので、エコパスタジアムの公園でも散歩をしようと、駐車場に車を止めたんです。そして、散歩のためにドアを開けようとした瞬間、車の中のらいとくんが満面の笑顔を見せてくれて。思わず、そのまま写真を撮ったのですが、光の反射具合で、今回のような一枚になりました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「散歩が終わりだと思っていたのに、もう一度散歩できるとわかったときの、あのわくわくした表情がとてもかわいらしかったです。この笑顔を見るたびに『もっと散歩してあげなきゃ』と思ってしまって、つい散歩しすぎてしまいますね」



ーーこのあと、どのように過ごしましたか。



「1時間ほど公園を散歩して、ベンチに座ってのんびり過ごしました。帰宅後は、らいとくんも私もすっかり疲れてしまって、一緒にベッドに入って寝ました」



ーー投稿に国内外から大きな反響が寄せられていますね。



「アニメやゲーム、映画などで亡くなったキャラクターを思い浮かべるシーンや、空に浮かんでいるように見えるシーンなど、みなさんが本当にいろいろ想像されていて、おもしろかったです。こうして盛り上がってもらえて、素直にうれしいなと思いました」



ーーらいとくんは、どんな性格ですか。



「とても穏やかです。人間に対して怒ったことは、一度もありません。一方で、犬に対しては厳しいときもあります。甘えん坊で、誰もいない場所にひとりでいるのは苦手。いつも家族の誰かのそばにいます」



リプライには、まるで映画やアニメのワンシーンのようだと感じた人たちのほか、ユーモアあふれる声が続々と寄せられています。



「最終回みたい」

「とってもいい笑顔」

「アニメの演出っぽい」

「ニッコニコでかわいい」

「地球ネコならぬ地球イヌが」

「映画のターミナル思い出した」

「ラストシーンに実に相応しい！」

「空に浮かぶでかい柴かと思ったw」

「右下にNHK終わり入れても違和感ない」

「ジョジョ第3部のラストみたいなわんこ」

「なんか回想シーンみたいだしかわいいし爆笑したw」

「あのワンコとの楽しかった日々が思い出される一枚」

「マンガの空に浮かぶでっかい顔にしか見えません（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）