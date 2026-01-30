“俺の新しい相棒”！

2026年1月下旬から、俳優のムロツヨシさんが出演するスズキ新型「スーパーキャリイ」の新CMが放映されています。

CMは「俺の新しい相棒」という一言から始まり、ムロさんとキャリイの関係性を印象づける内容になっています。どのような内容なのでしょうか。

【動画】超カッコいい！ 「ムロツヨシ」×「新しい相棒」を動画で見る！

CMに登場する車両は、2026年1月23日に発売されたスーパーキャリイをベースにした特別仕様車「Xリミテッド」です。

キャリイといえば、長年さまざまな現場で使われてきた軽トラックですが、2018年に登場した派生モデルのスーパーキャリイは、室内長を延長し、スライドやリクライニングが可能なシートを備えるなど、快適性を高めた仕様が特徴です。

今回のXリミテッドでは、フロントグリルを専用デザインに変更し、ブラック仕上げのバンパーやフォグランプベゼル、専用デカールを採用。外観全体に統一感を持たせつつ、より力強い印象を与える仕上がりとなっています。

ボディカラーは「デニムブルーメタリック」や「アイビーグリーンメタリック」など多彩な設定となっており、なかでもCMではイメージカラーの「ツールオレンジ」が使用されています。

内装はシンプルで扱いやすいデザインを継承しながら、収納スペースを拡張することで使い勝手を向上。安全面では「デュアルセンサーブレーキサポートII」を搭載し、運転支援機能も強化されています。

なお、車両価格（消費税込）は、156万9700円から180万700円と案内されています。

※ ※ ※

これまで働く軽トラのイメージが強かったキャリイですが、今回のCMではレジャーシーンにも寄り添う相棒としての姿が描かれています。

ムロツヨシさんの「俺の新しい相棒」という言葉から始まり、荷物を積み込む場面や荷台にサーフボードを載せるシーンなど、日常から趣味まで幅広い使い方が映像で示されています。

映像途中には、「いい顔で働く」「いい顔で遊ぶ」というフレーズが添えられ、スーパーキャリイが多様なシーンに対応する一台であることを打ち出す構成となっています。