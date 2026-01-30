¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡ÙÂçºå¤Ç¤Î³«ºÅ·èÄê¡£Âçºå²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¿·ºîÅ¸¼¨¤â
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ó°æ¾æ²ð¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆüÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤òÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥Þ¥¸¤ä¤Ð¡É¤Ê²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÊ¸²½°ä»º¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÈÖÁÈ
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦»¥ËÚ¤ÇÌó18Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¡¢³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¿ôÌó13Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×
¤¢¤ë¤â¤Î¡¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸ÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡£
Ã±¤Ê¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤ä¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
°ì¸«¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢»þ¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤È°ìÉôÅ¸¼¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Å¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Íü
¡ÖÌµÎà¤Î²øÃÌ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤Ï¡¢¡Ø¶áº¢¤ÎÍ©Îî¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ìÈÌ¤Ë¶áº¢¤Î¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢Í©Îî¡½¡½°¿¤ÏÍÅ²ø¤Î½ñ¤Êý¤¬¡¢Í¾Äø²Ê³ØÅª¤Ë¤Ê¤Ä¤Æ¤ð¤ë¡£·è¤·¤Æ¥´¥·¥Ä¥¯¼°¤Î²øÃÌ¤Î¤ä¤¦¤Ë¡¢Ìµ°Å¤Ë·ì¤À¤é¤±¤ÊÍ©Îî¤¬½Ð¤¿¤ê³¼¹ü¤¬ÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ä¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¼ì¤ËíÎ¶á¤Î¿´Îî³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤ÎÍ©Îî¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑ²½¤òÍ¿¤Ø¤¿¤ä¤¦¤Ç¤¹¡Ù
¤«¤ÎÊ¸¹ë¤¬¤ª¤è¤½100Ç¯Á°¤Ë»Ä¤·¤¿¤³¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬À¸¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¶áº¢¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²øÃÌºî²È¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡ØÈ¬¼ÜÍÍ¡Ù¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È²øÃÌ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£2021Ç¯¤Ënote¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡ØáîÃÌ¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÌ¡²è¡Ø¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¤¯¤À¤±¤Ç¡£¡Ù¤Î¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¡¢½éÃø¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¾Ð¡Ù¤ò´©¹Ô¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£
ÆÜ²ÖÀ»ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ø¶²ÉÝ¾É¡Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¿å¤Ë´é¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿å¶²ÉÝ¾É¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÊÄ½ê¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡¢¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Ìµ¸Â¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡£¤½¤ì¤é¤Ï»ä¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ò¹½À®¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÌÌÅÝ¤ÊÎÙ¿Í¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²²ÉÂ¤Ê´¶À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¼Á´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÎÃÏ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤â¤´¼«¿È¤ÎÆâ¤Ê¤ë¡ØÌÌÅÝ¤ÊÎÙ¿Í¡Ù¤ÈÂÐÖµ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Û¥é¡¼¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö¥Û¥é¥Æ¥¯¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¥Û¥é¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡×ÂåÉ½¡£¡ÖÉÝ¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤Ç"À¤³¦Ãæ¤Î¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹"¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Û¥é¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
Âç¿¹»þÀ¸¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ö»õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÇ´¤Ä¤¯Ä¹¤¤Àå¤Ç¥·¥í¥¢¥ê¤òÍí¤á¼è¤ë¿©¤ÙÊý¡£¥¢¥ê¥¯¥¤¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÉÝ¤¤¡£¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¡É¤ò¡¢ÌµÍý¤ËÀµÅö²½¤·¤¿¤ê¹îÉþ¤µ¤»¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¶²ÉÝ¤Ï¡¢Å¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎØ³Ô¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¡£¡ØA¥Þ¥Ã¥½¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ì±üÍÍ¥Ã¥½¡ª¡Ù¡Ø¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØSIX HACK¡Ù¡Øã±½ü¡Ù¡Ø¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(TXQ FICTION)¡Ù¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹(TXQ FICTION)¡Ù¤òÃ´Åö¡£A¥Þ¥Ã¥½¥é¥¤¥Ö¡Ø³ê·Î¡Ù¤Ç¤â´ë²è¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ Forbes JAPAN 30 UNDER 30¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£Æþ¾ìÎÁ
2,300±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)17:00¡Á
▶¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸
¢¨·ô¼ï¤ÏÊ¿Æü·ô¤ÈÆü»þ»ØÄê·ô¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·ô¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÊ¿Æü·ô¡Û
ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÊ¿Æü
¢¨GW´ü´Ö 4/30(ÌÚ)¡¢5/1(¶â)¡¢5/6(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡ÖÆü»þ»ØÄê·ô¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ»ØÄê·ô¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÄêÆü¡Ë¡Û
ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¡¢¤ª¤è¤Ó°Ê²¼¤ÎÆÃÄêÆü
¢§ÂÐ¾ÝÆüÄø¡§
3·î¡§28(ÅÚ)¡¢29(Æü)
4·î¡§4(ÅÚ)¡¢5(Æü)¡¢11(ÅÚ)¡¢12(Æü)¡¢18(ÅÚ)¡¢19(Æü)¡¢25(ÅÚ)¡¢26(Æü)¡¢29(¿å¡¦½Ë)¡¢30(ÌÚ)
5·î¡§1(¶â)¡¢2(ÅÚ)¡¢3(Æü)¡¢4(·î¡¦½Ë)¡¢5(²Ð¡¦½Ë)¡¢6(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¡¢9(ÅÚ)¡¢10(Æü)
¢§»þ´ÖÏÈ¡Ê90Ê¬Ã±°Ì¡Ë¡§
¡11:00~12:30 ¢12:00~13:30 £13:00~14:30 ¤14:00~15:30 ¥15:00~16:30
¦16:00~17:30 §17:00~18:30 ¨18:00~19:30
Å¸Í÷²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡Ù
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬
¢£²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´ÛÃÏ²¼1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ü
¢£¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿
³ô¼°²ñ¼ÒËèÆüÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾
¢£´ë²è¡§Íü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢Âç¿¹»þÀ¸¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¢£²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡§¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¢£¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡Û Ⓒ2026¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥Þ¥¸¤ä¤Ð¡É¤Ê²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÊ¸²½°ä»º¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÈÖÁÈ
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦»¥ËÚ¤ÇÌó18Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¡¢³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¿ôÌó13Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×
¤¢¤ë¤â¤Î¡¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸ÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡£
Ã±¤Ê¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤ä¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
°ì¸«¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢»þ¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤È°ìÉôÅ¸¼¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Å¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Íü
¡ÖÌµÎà¤Î²øÃÌ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤Ï¡¢¡Ø¶áº¢¤ÎÍ©Îî¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ìÈÌ¤Ë¶áº¢¤Î¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢Í©Îî¡½¡½°¿¤ÏÍÅ²ø¤Î½ñ¤Êý¤¬¡¢Í¾Äø²Ê³ØÅª¤Ë¤Ê¤Ä¤Æ¤ð¤ë¡£·è¤·¤Æ¥´¥·¥Ä¥¯¼°¤Î²øÃÌ¤Î¤ä¤¦¤Ë¡¢Ìµ°Å¤Ë·ì¤À¤é¤±¤ÊÍ©Îî¤¬½Ð¤¿¤ê³¼¹ü¤¬ÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ä¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¼ì¤ËíÎ¶á¤Î¿´Îî³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤ÎÍ©Îî¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑ²½¤òÍ¿¤Ø¤¿¤ä¤¦¤Ç¤¹¡Ù
¤«¤ÎÊ¸¹ë¤¬¤ª¤è¤½100Ç¯Á°¤Ë»Ä¤·¤¿¤³¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬À¸¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¶áº¢¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²øÃÌºî²È¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡ØÈ¬¼ÜÍÍ¡Ù¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È²øÃÌ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£2021Ç¯¤Ënote¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡ØáîÃÌ¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÌ¡²è¡Ø¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¤¯¤À¤±¤Ç¡£¡Ù¤Î¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¡¢½éÃø¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¾Ð¡Ù¤ò´©¹Ô¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£
ÆÜ²ÖÀ»ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ø¶²ÉÝ¾É¡Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¿å¤Ë´é¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿å¶²ÉÝ¾É¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÊÄ½ê¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡¢¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Ìµ¸Â¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡£¤½¤ì¤é¤Ï»ä¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ò¹½À®¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÌÌÅÝ¤ÊÎÙ¿Í¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²²ÉÂ¤Ê´¶À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¼Á´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÎÃÏ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤â¤´¼«¿È¤ÎÆâ¤Ê¤ë¡ØÌÌÅÝ¤ÊÎÙ¿Í¡Ù¤ÈÂÐÖµ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Û¥é¡¼¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö¥Û¥é¥Æ¥¯¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¥Û¥é¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡×ÂåÉ½¡£¡ÖÉÝ¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤Ç"À¤³¦Ãæ¤Î¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹"¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Û¥é¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
Âç¿¹»þÀ¸¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ö»õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÇ´¤Ä¤¯Ä¹¤¤Àå¤Ç¥·¥í¥¢¥ê¤òÍí¤á¼è¤ë¿©¤ÙÊý¡£¥¢¥ê¥¯¥¤¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÉÝ¤¤¡£¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¡É¤ò¡¢ÌµÍý¤ËÀµÅö²½¤·¤¿¤ê¹îÉþ¤µ¤»¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¶²ÉÝ¤Ï¡¢Å¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎØ³Ô¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¡£¡ØA¥Þ¥Ã¥½¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ì±üÍÍ¥Ã¥½¡ª¡Ù¡Ø¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØSIX HACK¡Ù¡Øã±½ü¡Ù¡Ø¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(TXQ FICTION)¡Ù¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹(TXQ FICTION)¡Ù¤òÃ´Åö¡£A¥Þ¥Ã¥½¥é¥¤¥Ö¡Ø³ê·Î¡Ù¤Ç¤â´ë²è¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ Forbes JAPAN 30 UNDER 30¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£Æþ¾ìÎÁ
2,300±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)17:00¡Á
▶¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸
¢¨·ô¼ï¤ÏÊ¿Æü·ô¤ÈÆü»þ»ØÄê·ô¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·ô¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÊ¿Æü·ô¡Û
ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÊ¿Æü
¢¨GW´ü´Ö 4/30(ÌÚ)¡¢5/1(¶â)¡¢5/6(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡ÖÆü»þ»ØÄê·ô¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ»ØÄê·ô¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÄêÆü¡Ë¡Û
ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¡¢¤ª¤è¤Ó°Ê²¼¤ÎÆÃÄêÆü
¢§ÂÐ¾ÝÆüÄø¡§
3·î¡§28(ÅÚ)¡¢29(Æü)
4·î¡§4(ÅÚ)¡¢5(Æü)¡¢11(ÅÚ)¡¢12(Æü)¡¢18(ÅÚ)¡¢19(Æü)¡¢25(ÅÚ)¡¢26(Æü)¡¢29(¿å¡¦½Ë)¡¢30(ÌÚ)
5·î¡§1(¶â)¡¢2(ÅÚ)¡¢3(Æü)¡¢4(·î¡¦½Ë)¡¢5(²Ð¡¦½Ë)¡¢6(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¡¢9(ÅÚ)¡¢10(Æü)
¢§»þ´ÖÏÈ¡Ê90Ê¬Ã±°Ì¡Ë¡§
¡11:00~12:30 ¢12:00~13:30 £13:00~14:30 ¤14:00~15:30 ¥15:00~16:30
¦16:00~17:30 §17:00~18:30 ¨18:00~19:30
Å¸Í÷²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡Ù
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬
¢£²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´ÛÃÏ²¼1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ü
¢£¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿
³ô¼°²ñ¼ÒËèÆüÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾
¢£´ë²è¡§Íü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢Âç¿¹»þÀ¸¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¢£²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡§¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¢£¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡Û Ⓒ2026¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ