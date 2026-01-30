【ママのベストバイ！】ダイエット！でも…プロテインは、不味い？【第3話まんが】#ママスタショート

「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。



今回は、運命の出会いを果たしたママのベストバイ・アイテム。

ダイナマイトボディをムニムニさせながら「痩せたい……」とため息ひとつ。このムニムニを退治するにはダイエットせねばなりません。でも面倒くさい！

ママの心の声「ダイエット筋トレダイエット筋トレ……ずっとダイエットと筋トレ……」

筋トレを効果的にするためにプロテインはぜひ飲みたいところ。しかしママの口に合うものがなかなかない。どれもこれも似たような味でやめてしまう。

……しかしあるとき、運命の出あいを果たしてしまったのです。

ママ「えっ、なにこれ、おいっし……」

見つけたプロテインのおいしさに目を輝かせるママ。プロテインの神様ありがとう！　ダイエットの成功、心からお祈りしております。でも、おいしくても飲みすぎには注意ですよ。

みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！

原案・ママスタ　　編集・編集部