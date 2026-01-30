【ママのベストバイ！】ダイエット！でも…プロテインは、不味い？【第3話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、運命の出会いを果たしたママのベストバイ・アイテム。
ダイナマイトボディをムニムニさせながら「痩せたい……」とため息ひとつ。このムニムニを退治するにはダイエットせねばなりません。でも面倒くさい！
ママの心の声「ダイエット筋トレダイエット筋トレ……ずっとダイエットと筋トレ……」
筋トレを効果的にするためにプロテインはぜひ飲みたいところ。しかしママの口に合うものがなかなかない。どれもこれも似たような味でやめてしまう。
……しかしあるとき、運命の出あいを果たしてしまったのです。
ママ「えっ、なにこれ、おいっし……」
見つけたプロテインのおいしさに目を輝かせるママ。プロテインの神様ありがとう！ ダイエットの成功、心からお祈りしております。でも、おいしくても飲みすぎには注意ですよ。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、運命の出会いを果たしたママのベストバイ・アイテム。
ダイナマイトボディをムニムニさせながら「痩せたい……」とため息ひとつ。このムニムニを退治するにはダイエットせねばなりません。でも面倒くさい！
筋トレを効果的にするためにプロテインはぜひ飲みたいところ。しかしママの口に合うものがなかなかない。どれもこれも似たような味でやめてしまう。
……しかしあるとき、運命の出あいを果たしてしまったのです。
ママ「えっ、なにこれ、おいっし……」
見つけたプロテインのおいしさに目を輝かせるママ。プロテインの神様ありがとう！ ダイエットの成功、心からお祈りしております。でも、おいしくても飲みすぎには注意ですよ。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部