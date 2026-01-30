¡Ö¤Ø¤Ã¡©¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÇîÂ¿ÊÛ¾¯Ç¯±é¤¸¤¿Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤¬à¾×·âá»Ñ¡ª¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¡Ö¤ª¤ª!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¼Â¼Ì²½±Ç²è¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê
¤¢¤Î¹õÈ±¡õË·¤Á¤ã¤ó¥Ø¥¢¤Î·ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÇîÂ¿ÊÛ¾¯Ç¯¤ò±é¤¸¤¿24ºÐÇÐÍ¥¤¬·ãÊÑ¡Ä¡£à¾×·â»Ñá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸÷±É¤Ç´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢2026Ç¯²Æ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·éÀ¤°ìÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡£
¡¡¡ÖºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿Æñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤ËÈ±¿§¤ÈÊÒÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÄ¤ËÊÑ¤¨À®¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¹õÈ±¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤ª!?¡×¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ?¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ø¤Ã¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¡Ä¤È¤Æ¤âÌ¥ÏÇÅª¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÌÜ¡¢È¿Â§¤¹¤®¤ë¡£Ä»È©Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2025Ç¯Á°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎµéÍ§¤ÇÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î·òÂÀÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¹â¶¶¤ÏÎ®Äª¤ÊÇîÂ¿ÊÛ¤ò»È¤¤ÍÛµ¤¤Ç°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£