「月イチの指名でもそこで1000万使えばエースに」ホス狂いがたどり着く“通わずに貢ぐ”手口…メンエス嬢が選んだ出稼ぎという裏ルート

ホストの世界で担当の「エース」になれるかを決めるのは、指名本数ではなく、いくら使ったか。メンズエステで働く「ユミ」は、風俗の売上だけでは担当ホストのエースになれない現実に直面し、「どうやって効率よく稼ぐか」を考え抜いた末に“出稼ぎ”へ向かった。



【画像】風営法改正で「No.1」表記がなくなる前の新宿・歌舞伎町のホストクラブの看板





その出稼ぎと更なる裏ルートの実態を詳報した『「推し」という病』（文春新書）より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全3回のうち1回目〉

風俗の売上だけでは「エース」になれない

「ホストクラブって、メン地下みたいに全通しなくてもいいんです。極論を言えば、1カ月に1回しか店に行かなくても、そこで1000万円使えばその人がエースになれるわけです」



“ホス狂い”と聞くと、ホストクラブに通い詰めている女性をイメージするかもしれない。もちろん、通い続けて指名本数を稼げば「指名エース」と呼ばれるが、そのステータスは相対的に「エース」よりは低い。「ホス狂い」を突き詰めれば、「通わずに稼ぐ」ことへと行きつく。



「メン地下に通っていた頃よりも時間ができたから、その時間を使ってどうやって効率よく稼ぐかをめっちゃ考えてた。私の担当はめっちゃ売れてる人で、オーラがあって、仕事に対してすっごく意識が高かったんです。それを見ていると、私も稼ぐためにがんばりたいと思ったし、この人をお手本にしたら好きになってくれるんじゃないか、と。ホストクラブに通い始めたことで、どうやったらより稼げるかを考えるようになったんです」

世間的には「女は風俗で稼げる」と思われがちだ。ひと口に風俗と言っても、ソープランドやデリバリーヘルスなど業種は様々だが、もっとも店舗数の多いデリバリーヘルスを参照すると、客が支払う料金が60分2万円として、女性が受け取る料金は50％から70％とされる。この割合をバック率といい、たいていは50％であるという。



諸経費が自腹である場合なども考慮する必要はあるが、ひとりの客を相手にして女性が得る金額をおおよそ1万円とすると、1日に客が3人いて手取りは3万円。週5日間出勤すれば15万円となり、月の稼ぎは60～75万円となる。



その金額だけで比較するならば、一般的な社会人よりも「稼げる」仕事といえるだろう。ただ、1日に必ず3人の客がつくという保証はない。



なお、ソープランドの大衆店は、客が支払う総額はデリバリーヘルスより1割から2割ほど高い。吉原などの高級店ならば金額は跳ね上がるものの、そのような店に勤務できる女性はひと握りで、容姿や技術が優れているなど、特別な付加価値が求められる。



【ユミ】はかつてソープランドで働いていたが、病気で受診した婦人科で「性交渉のある仕事は控えるように」と言われ、メンズエステへと業種を変えている。



メンズエステは表向きは風俗店ではなく、性風俗店に比べて料金は安い。相場としては90分コースで1万円、バック率は60％。大金を稼ごうと思っても、風俗店で働くライバルに勝つには「どうやったらより稼げるかを工夫する必要がある」と【ユミ】は話す。



それに対し、ホストのエースになるには、どれくらいの金額が必要となるのか。こちらも店によってバラつきは大きいが、担当が新人ホストなら月に100～150万円、中堅～ベテランホストなら月100～300万円使う程度が相場とされる。メジャーなホストグループの経営店での上位ランカーなら、その金額では足りないだろう。



つまり、普通に風俗で働くだけでは、担当ホストのエースにはなれないのである。仮に月75万円の稼ぎを得たとしても、生活費や固定費を支払ったあとに手元に残る金額では、とうていエースの座には届かない。長時間勤務を連日のように繰り返す「鬼出勤」をするか、高級店に在籍するか、あるいは別の手立てを講じる必要がある。

「『出稼ぎ』に行ってました」

このため、一部の“ホス狂い”女性は、路上で客を引き、個人間で売春を持ちかける。個人間取引であれば、店側に取り分を差し引かれることなく、同じ労働量で稼ぎを増やせる。ただし、不特定の人を対象とした売春行為および客引き行為は犯罪である。新宿区立大久保公園の周辺での“立ちんぼ”が問題視されているのは、ニュースなどで目にしたことがあるだろう。



「一番がんばっていた時期は、メンエスに週5で出勤してアベ（アベレージ＝1日平均）6～8万。月でだいたい100万超えるくらいですね。『女は風俗で稼げる』って言われるかもしれないけど、ちゃんとした額を稼ぐには、1日15時間（店に）待機とかしてるから、そんなに楽ではないと思う」



だが、その金額では足りない。「どうやったらより稼げるかを考えるようになった」という彼女は、どのような方法にたどり着いたのか。



「『出稼ぎ』に行ってました」



彼女が言う「出稼ぎ」とは、所属する風俗店とは別の地域へと、泊まり込みで働きに出かけることを意味する。移動手段や宿泊先は業者が用意し、雑費や寮費を数千円ほど取られるが、仕事に専念できるため「出稼ぎ」を利用する“ホス狂い”は多いという。



TikTokで「＃出稼ぎ」と検索すると、その日の稼ぎの報告や、愚痴を漏らす投稿があふれかえっている。ブルボンのチョコレートビスケット菓子「アルフォート」の空き箱にはちょうど1万円札が100枚入ることから、出稼ぎ中のホス狂い界隈では「アルフォート」の空き箱に貯金する「アルフォート貯金」がSNSで流行しているほどだ。

【ユミ】は、静岡や神戸などの地方都市へと出稼ぎに行ったという。



「東京は店も女の子も多くて、需要と供給が合わないんですよ。それに東京でお金を持ってる人って、六本木とかにいるすごい綺麗な高級デリの人を好むんです。でも地方ではあんまり綺麗すぎる子だと、お客さんが『東京の子だー』って気後れしちゃうのか、あんまりウケないんですよね。地方でウケる子はあんまり化粧が派手じゃなくて、若干素朴っぽい子。最初の頃の『AKB48』のコンセプトみたいな。そういう子は地方のほうが稼げる。私もそっちですね」



彼女の金を稼ぐ手段は、出稼ぎだけにとどまらない。



「あとは『Fantia』（動画、写真、イラストなどを投稿できる創作物投稿プラットフォーム。有料会員向けに過激な動画や写真なども投稿される）を使ったり、個撮（カメラマンとモデルが1対1で行う個人撮影会）もやりました。同人AVのアカウントを持っている子は、パパ活の延長で個撮をやってて、普通にハメ撮りしてる子も多いみたいですね。あとは“裏引き”もしましたね」



風俗業界で“裏引き”とは、店で知り合った客と、店を介さずに直接やり取りすることを指す。“直引き”ともいい、店舗型風俗店ではご法度とされる行為だ。



他人から金品を受け取る行為を“引く”（「金を引っ張る」からの転用か）ということもあるが、店に内緒で、裏で取引するから“裏引き”というわけである。しかし、【ユミ】が口にした“裏引き”とは、それとはまた異なるようだ。



「風俗店の在籍は失いたくないから、メンエスのお客さんからはお金を“引き”ませんでした。マッチングアプリで知り合った一般男性から、お金をもらっていたんです」



一般男性からお金をもらう──。随分と、不穏な話だ。



文／加山竜司 写真／Shutterstock



#2に続く

「推し」という病

加山 竜司

2026/1/16

1,320円（税込）

288ページ

ISBN： 978-4166615193

