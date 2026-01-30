モト冬樹、こだわりの“あったか蕎麦”を披露 スープは出汁から手作り「すごい」「美味しそう」「手際良すぎ！」
タレントのモト冬樹（74）が29日、自身のブログを更新。お手製の“あったか蕎麦”を披露した。
【写真】「すごい」「美味しそう」スープを出汁から手作りした、モト冬樹のお手製“あったか蕎麦”
「温かいお蕎麦が食べたかったので」と切り出したモトは、調理の工程を詳しく紹介。昆布、茅乃舎の出汁、そして「どんこ（干し椎茸）」を使って丁寧にベースを作り、醤油、みりん、酒で味を調えたという。「冷蔵庫にあったレンコン、しめじを煮込んでスープを作りました」と、野菜の旨みも凝縮させた。
仕上げには完成直前に小松菜を加え、4分茹でた十割蕎麦を合わせて完成。「これが身体が温まって美味しいんだよね」と、手間暇かけた一杯に大満足の様子をつづった。
コメント欄には「すごい」「美味しそうですね ドンコいい出汁でますよね」「きれいなお蕎麦ですね」「手際良すぎ！」などの声が多数寄せられている。
【写真】「すごい」「美味しそう」スープを出汁から手作りした、モト冬樹のお手製“あったか蕎麦”
「温かいお蕎麦が食べたかったので」と切り出したモトは、調理の工程を詳しく紹介。昆布、茅乃舎の出汁、そして「どんこ（干し椎茸）」を使って丁寧にベースを作り、醤油、みりん、酒で味を調えたという。「冷蔵庫にあったレンコン、しめじを煮込んでスープを作りました」と、野菜の旨みも凝縮させた。
仕上げには完成直前に小松菜を加え、4分茹でた十割蕎麦を合わせて完成。「これが身体が温まって美味しいんだよね」と、手間暇かけた一杯に大満足の様子をつづった。
コメント欄には「すごい」「美味しそうですね ドンコいい出汁でますよね」「きれいなお蕎麦ですね」「手際良すぎ！」などの声が多数寄せられている。