木南晴夏、実姉と2ショット レディー・ガガの来日公演を楽しむ「2人だけでのお出かけは久々な夜」
俳優の木南晴夏（40）が28日、姉でミュージカル俳優の木南清香（44）のインスタグラムに登場。姉妹2ショットが公開された。
【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット
2人は、レディー・ガガの来日公演を観賞したよう。清香は「演出もパフォーマンスも圧巻！ 全力投球の2時間40分が凄すぎて」と感想を伝え、晴夏との2ショットをアップした。
客席で楽しそうな表情を浮かべる2人のほほ笑ましい姿が写し出されており、清香は「妹と2人だけでのお出かけは久々な夜でした」と、姉妹で過ごした穏やかな時間を振り返った。
