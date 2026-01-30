タレント・モデルで、ラジオパーソナリティとしても活躍している長谷川ミラさんが、結婚したことを報告しました。

長谷川さんは自身のインスタグラムに、二人で愛犬と共に、仲睦まじく緑豊かな高原でピクニックしている写真を投稿。「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」と報告し、お相手について「安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性」と綴っています。









私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします。

彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。

自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています。

今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります。

これまで支えてくださった皆さまに感謝するとともに、引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです。

長谷川ミラ

長谷川さんは、毎週金曜日に自身がパーソナリティを務めているFMラジオ番組の中でも、きょうの放送で、結婚について生報告していました。

