¡¡¡ÖÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡¦Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¡Ë
¡¡Äëµþ¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê£±£µÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢£Ï£Â¤Ç¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷²ñ½ªÎ»¸å¡¢¡Ö£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ª¡ª¡ªÎÞ¡ª¡ª¡ª¹Ã»Ò±à³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡ª¡ªº²¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ÀÐ¶¶¡£Äëµþ¤ÏÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÁª¹Í¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨ÅìµþÅÔÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Åö³Î¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡££±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢½éÀï¤Ç»³Íü³Ø±¡¤Ë£³-£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ËÄëµþ£Ï£Â¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤¿Äëµþ²ñ¤Ç£Ä£å£Î£Á¡¦»³ºê¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄëµþ¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç´Ñ¤ì¤ë¤«¤â¤Ê¡¢²¶µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡¼¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£Æ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸åÇÚÃ£¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë½Õ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£