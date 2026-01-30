文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

1月30日配信号 担当

鈴木純子

先週、日本付近に長く居座った寒気は日本海側を中心に大雪をもたらしました。今週も強い寒気が流れ込み29日から30日にかけて北陸、近畿地方を中心に大雪となる恐れがあります。

最新の気象情報を確認して無理のない行動をとってください。関東地方はといえば、平野部は乾燥した晴天が続きます。群馬県藤岡市では山林火災も発生しています。火の元には十分気をつけてください。

また寒さも厳しいのでご自身のお身体をいたわってくださいね。



△Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長 谷本有香さん

今週「長野智子アップデート」1月26日月曜日には、2人の素敵な女性にお越しいただきました。

1人目は、Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長の谷本有香さん。アップデートコラムでは谷本さんが取材した静岡県三島市の蒸留所のお話をしてくださいました。「地域から世界や未来を変える！Whiskey&Co（ウィスキー＆コー）の挑戦」三島の美味しい水が育むウィスキー。これを地域の至るところに保管してもらい、地域に愛してもらうとともに、世界各地からのファンも育てていくという取り組みです。

日本の良さ、素晴らしさ。未来に繋がる希望が感じられるストーリーで、お話を聴くととても元気になりました。

長野智子さんも「谷本さんのお話って、希望に満ちているのよね」と仰っていました。谷本さんは世界的に活躍されているので、雲の上の人だなぁ。と思っていたのですが、あるインタビュー記事で、お母様の介護が大変でお子さんの1～2歳の頃の記憶が無い。毎日消えてしまいたいと思っていた。でもフランクルの「夜と霧」という本に励まされ、 一度きりの人生、喜びも哀しみも味わい尽くして死んでやるという思いを持つに至ったとありました。今回お会いしたときに、そのインタビュー記事を読みましたと興奮気味に語ったら、「暑苦しいわよね」と仰ったあと、「母の介護は継続中なんです」と。

まさに現在も「喜びも哀しみも味わい尽くしている」最中なのだと思います。



△日本駆け込み寺代表理事 清水葵さん

2人目の素敵な女性は、日本駆け込み寺の代表理事清水葵さん。

「たった一人のあなたを救う」をコンセプトに新宿歌舞伎町で地域清掃活動や子ども食堂を展開しながら主にZ世代の相談に乗っている日本駆け込み寺。

2025年4月に代表理事に就任した26歳の清水さんは、5月にスタッフの薬物による逮捕。それによる東京都などの数千万円の助成金停止という事態に直面します。SNSでの誹謗中傷もひどく、毎月の駆け込み寺の家賃にも困る日々。それでも歌舞伎町で、「ここが無くなると困る」という若者の声を聴き、踏ん張ります。

12月にはフジテレビの「ザ・ノンフィクション」で清水さんの奮闘ぶりが紹介されました。支援が徐々に復活し、現在に至ります。

「長野智子アップデート」では昨年9月に日本駆け込み寺創設者の玄秀盛さんにご出演いただいたのに続いて今回清水さんにご出演いただき、駆け込み寺の現状と、清水さんの想いを伺いました。

中学生のときに里親家庭に育ったことを知り、自暴自棄になった清水さん。海外で貧富の格差や様々な社会課題を目の当たりにして、自分はなんて小さなことにこだわっていたのかと思うに至ります。知人に紹介された日本駆け込み寺のコンセプトと、現場主義に心を動かされ現職に。

それにしてもまだ26歳。このパワーはどこからくるのかと思います。清水さんは駆け込み寺に来る、ホストに貢いで夜の仕事をしている人の相談に乗り、徐々に昼間の仕事に付けるようになるのを見守っています。

元当事者を増やす、ことが目標のひとつ。同世代としても出来ることがあるといいます。

私は「くにまるジャパン」を担当していたときに玄秀盛さんに出逢い、公私ともにお世話になってきました。今、清水葵さんに世代交代が行われるのを頼もしく感じています。番組ではこれからも「たった一人のあなたを救う」日本駆け込み寺の活動を応援していきます。

相談や支援については公益社団法人 日本駆け込み寺のウェブサイトをご覧ください。

「長野智子アップデート」ではこれからも未来への希望や、踏ん張って立ち上がろうとしている人の活動を紹介していきます。日々様々なことが起きる中、ラジオから一筋の希望が感じられるような番組を作っていきたいです。

気象予報士 鈴木 純子