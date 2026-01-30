1児の母・ゆうこす「1時間以内で作った」10日分の離乳食公開「神業すぎる」「尊敬しかない」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が1月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。10日分の作り置きの離乳食を公開した。
【写真】31歳ママクリエイター「忙しいのにすごい」1時間以内で作った彩り豊かな10日分離乳食
ゆうこすは「離乳食10日分」「1時間以内で作った」と記し、離乳食の入った小分けの容器がずらりと並ぶ写真を投稿。各容器は仕切りで4つに区切られ、それぞれに愛情を込めて作られた黄やオレンジ、緑や茶の彩り豊かな離乳食が詰められていた。
また「料理動画撮影もしたよー！最短テクを紹介してる」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「神業すぎる」「忙しいのにすごい」「尊敬しかない」「真似したい」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳ママクリエイター「忙しいのにすごい」1時間以内で作った彩り豊かな10日分離乳食
◆ゆうこす「1時間以内で作った」10日分の離乳食披露
ゆうこすは「離乳食10日分」「1時間以内で作った」と記し、離乳食の入った小分けの容器がずらりと並ぶ写真を投稿。各容器は仕切りで4つに区切られ、それぞれに愛情を込めて作られた黄やオレンジ、緑や茶の彩り豊かな離乳食が詰められていた。
◆ゆうこすの投稿に「神業すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「神業すぎる」「忙しいのにすごい」「尊敬しかない」「真似したい」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】