手越祐也、4年ぶり伊勢神宮参拝ショットに反響「サングラスしてるのに目立つ」「10倍輝いてる」
【モデルプレス＝2026/01/30】アーティストの手越祐也が1月29日、自身のInstagramを更新。4年ぶりの伊勢神宮参拝を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】元STARTOイケメン「サングラスしてるのに目立つ」目を引く参拝コーデ
手越は「4年ぶりとなる伊勢神宮へ参拝に行ってきました」とコメントし、晴天の中での参拝の様子を投稿。「ご祈祷をしていただいたり、歴史や様々なエピソードを伺いながら案内していただいたり」と、心から充実した時間を過ごしたことを明かしている。
また、「2月も精力的に全国津々浦々動き回るので、このタイミングで来られて本当によかった！チャージ完了」と記し、黒のジャケットにグラフィック入りパンツ、赤白のスニーカーを合わせた私服姿で、石段の前に立つショットを披露した。
この投稿には「かっこいい」「チャージ完了して10倍輝いてる」「サングラスしてるのに目立つ」「絶対にバレる格好で笑った」「真面目な面が見れて好感度MAX」「行きたくなった」「笑顔が素敵すぎる」「応援しています」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆手越祐也、4年ぶりに伊勢神宮参拝でパワーチャージ
◆手越祐也の投稿に反響
