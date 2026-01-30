¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹I¡Ï¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤¬3·î¥ê¥ê¡¼¥¹
¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¡ÊAerosmith¡Ë¤¬¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï3CD¡¢1CD¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¤Î4LP¤Î3·ÁÂÖ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¸ÂÄê5ËçÁÈLP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤ò´Þ¤àÊ£¿ô·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£
ÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ú¥ê¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þ¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢1973Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï¡Ù¤Î·èÄêÈÇ¤òÀ©ºî¡£¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ú¥ê¡¼¤Ïº£²ó¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥ß¥¥µ¡¼¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥ô¥£¡¼¥Ë¡Ê¥Ö¥ê¥ó¥¯182¡¢¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¡Ë¤È¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥Ð¡¼¥³¥¦¥£¥Ã¥Ä¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¤ª¤è¤Ó¥Æ¡¼¥×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·Ä¾¤·¡¢Í¾Ê¬¤Ê½èÍý¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ËÜÍèÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò¿ë¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿ºÇ¿·¤Î2024¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ëÊõ´§¤ÎÄºÅÀ¤ò¾þ¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢ºÇ½ÅÍ×²»¸»¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï - ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢5ËçÁÈLP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¹Æþ¤ê4ËçÁÈLP¡¢1ËçÁÈ¹õÈ×LP/1ËçÁÈ¥«¥é¡¼È×LP¡¢3ËçÁÈCD¡¢1ËçÁÈCD¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®ÈÇ¤ò´Þ¤à¡¢Ê£¿ô¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥Ô¥È¥ë¡¦¥ì¥³¡¼¥É/UMe¤è¤êÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÆ±»þÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤ÏÀèÄø¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¡¦¥¥ó (2024¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡×¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£ºÇ¿·¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ú¡Ö¥Þ¥Þ¡¦¥¥ó (2024¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡×»îÄ°¥ê¥ó¥¯¡§
https://aerosmith.lnk.to/AerosmithLegendaryEdition
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÅÍÍ
Ê£¿ô¤Î·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄêÈ×¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï - ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ë²Ú5ËçÁÈLP¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê180gÆ©ÌÀÈ×)¡¢ºÇ¿·2024¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê180gÈ¾Æ©ÌÀÀÖÈ×)¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤À¤Ã¤¿1973Ç¯¥Ý¡¼¥ë¥º¡¦¥â¡¼¥ë¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ô²»¸»¡Ê180g¹õÈ×)¡¢ ¿·¤¿¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¡Ê180g¹õÈ×¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤·¤¿4Ëç¤Ë²Ã¤¨¡¢¶õ¿§¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥È¤ËºÜ¤»¤¿ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢UV¥¯¥é¥¦¥É(±À)ÌÏÍÍ12¥¤¥ó¥ÁÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡×¡Ê2024¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¤È¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡×¡Ê2024¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼ýÏ¿¡£
ÍÌ¾¼Ì¿¿²È¤Î¥í¥¹¡¦¥Ï¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°Õ¾¢¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¶Ë¤á¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼ËÜ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹ÁÏÀ®´ü¤Îµ°À×¤¬¤½¤³¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥ê¡¼¥Î¤¬¼¹É®¤·¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼5¿ÍÁ´°÷¤Ø¤Î¿·µ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ð¥ó¥É¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤ÎÊª¸ì¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥È¥ó¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¤Î¥³¥ê¥£¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥à¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ç¥£¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥ó¥º¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥È¥ì¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤Î¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥´¥Ã¥É¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥ë¥Ê¤é¤Ë¤è¤ë´ÑÅÀ¤ä¸«²ò¡¢»¿¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤òÊä´°¡£¤Þ¤¿ËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢24¥¤¥ó¥Á¡ß36¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó61cm¡ß91cm¡Ë¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¢¼«ÂÎ¤â¡¢³«Éõ¤¹¤ë¤È»°¼¡¸µ¤ÎÎ©ÂÎ¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦¥¸¥ª¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤À¡£
4LPÈÇ
¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï - ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¥¹
¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¹¤Ë180g¹õÈ×¤Î4ËçÁÈLP¤ò¼ýÇ¼¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¤È2024¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¾¡¢¥Ý¡¼¥ë¥º¡¦¥â¡¼¥ë¸ø±é¥é¥¤¥ô²»¸»¡¢¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤ËÈ¯·¡¤·¤¿Ì¤È¯É½¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LP2Ëç¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤³¤Ë¿·µ¬¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤ä¼Ì¿¿Åù¡¹¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢3ËçÁÈCD¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï- ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤À¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼)¡¢2024¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ý¡¼¥ë¥º¡¦¥â¡¼¥ë¸ø±é¥é¥¤¥ô²»¸»¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¤ò¼ýÏ¿¡£º£¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ËþºÜ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊÁ´16¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
1CD¤Î¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï- ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢12¥Ú¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿Æþ¤ê¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¡£°ìÊý¡¢³¤³°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØLegendary Edition LP¡Ù¤Ï¡¢180g¹õÈ×¡¢¤½¤·¤Æ¸ÂÄêÆ©ÌÀÀÖÈ×¤Î2¤Ä¤Î»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î¹âÉÊ¼Á¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈëÂ¢¤Î¤ªÊõ¤¬ ¡½ ¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ°¤¯µ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿²»¸»¤¬ ¡½ ¿ôÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¡¦¥Ù¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥à¡¦¥¼¥ê¡¼¡×¤ä¡¢Ì¤¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë²»¸»¤ÎÊÌ¥Æ¥¤¥¯ÈÇ¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡×¡¢Ìó6Ê¬¤ÎÂçºî¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ò¥Ã¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¸å¼Ô¤Î¥¸¥ã¥à¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É½é´ü¤ÎÂ¨¶½Åª¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¸å¤Î¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎË¨²ê¤Þ¤Ç¤â¤¬Ä°¤¤¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤¬¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1973Ç¯1·î5Æü¤Î¤³¤È¡£Èà¤é¤Ï¥Ü¥¹¥È¥óÃæ¿´Éô¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ó¤ÇÆ±ºî¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Þ¡¦¥¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤´Â¸¤¸¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ¾¶Ê·²¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¡É»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿ÃÙºé¤¤ÎµÕÅ¾·à¡É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢¤³¤Î5¿ÍÁÈ¤Ï2Ç¯´Ö¤ËÏË¤Ã¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡×¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï1975Ç¯¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÁ´ÊÆ¥Á¥ã¡¼¥È¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤Î¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î500¶Ê¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥ß¡¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Spotify¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë15²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¶²¤é¤¯»Ë¾åºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë³Ú¶Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸å¤ËRIAA¡ÊÁ´ÊÆ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡Ë¤«¤é¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ìÔÆù¤òºï¤®Íî¤È¤·¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÏÄ¤Þ¤»¤¿¥ê¥Õ¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¡¢¤½¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¤âÁÆºï¤ê¤«¤ÄÀ¸¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬»¯¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å50Ç¯¤ËµÚ¤ÖÈà¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤Ê·Á¤ò¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
Í¤êÍ¾¤ë¤Û¤É¤Î±ÉÍÀ¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ëþ°÷¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡¢ËÄÂç¤ÊÌ¾È×·²¡Ä¡Ä¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÌî½ÃÀ¸ÃÂ¡Î¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹µ¡Ï¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£
¤´¤¯ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤¬¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿·ºîEP¡Ø¥ï¥ó¡¦¥â¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤¬¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÀä»¿¤òÍá¤Ó¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±EP¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¯¡õ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ç9°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²áµî60Ç¯¤ËÏË¤ë³ÆÇ¯Âå¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2ÈÖÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï5ÈÖÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤ÏÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£Æ±EP¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´û¤Ë¿ôÀéËü²ó¤â¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.universal-music.co.jp/aerosmith/news/2026-01-30/
