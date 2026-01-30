なでしこ主将・長谷川唯、29歳の誕生日を報告 メガネ姿の笑顔ショットに「素敵」と祝福殺到
サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の主将で、イングランドのマンチェスター・シティに所属する長谷川唯が30日、自身のInstagramを更新した。29日に29歳の誕生日を迎えたことを報告し、多くの反響を呼んでいる。
長谷川は「29歳になりましたっ お祝いのメッセージありがとうございます！」と、ファンや関係者への感謝を表明。投稿された写真では、メガネをかけたリラックスした雰囲気の中、「29」の数字バルーンを手に持ち、にこやかな表情を見せている。
また、同じくなでしこジャパンのメンバーで、クラブでもチームメイトの藤野あおばも写真に登場。藤野は27日に22歳の誕生日を迎えており、イングランドでプレーする仲間たちによる合同の誕生日会が開かれたようだ。長谷川は「たくさんの準備、プレゼント、ご飯、ケーキ ぜーんぶありがとう」とつづり、仲間たちへの感謝を伝えた。
この投稿には、国内外のファンから祝福のメッセージが殺到。「おめでとうございます！」「笑顔が素敵」「素敵な29歳でありますように！いつまでもサッカーを楽しんでください」といった温かいコメントが多数寄せられている。