第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東京都大会で準優勝だった関東第一は、２年ぶりの出場を逃した。

米沢貴光監督（５０）は「やっぱり準優勝という立場でしたし。秋勝てなかったというのが今、悔しさをまた思い出すことになってますけど。そこはもう仕方ないことなので。ただ、本当に切り替えて今度は夏の東東京（大会）３連覇というところ。（選手たちには）それをずっと伝えながら冬も来たので、切り替えて、夏の３連覇を目指していきたい」と話した。落選が判明した瞬間は、テレビ中継を見ながら乙幡校長と静かに現実を受け止めた。

春夏合わせて１７度（春７、夏１０）の出場を誇り、２４年夏には準優勝した強豪校に８度目のセンバツ出場切符は届かなかった。今回、関東・東京の出場枠は６校。昨秋の東京都大会を制した帝京、関東大会４強の山梨学院、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）の５校は当初から出場が確実視され、関東第一は残り１枠をかけて関東大会８強の横浜（神奈川）、浦和学院（埼玉）などとの争いとみられていたが、今秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（２年）らを擁して春連覇を狙う横浜が滑り込んだ。選考委員会によると、最後は関東５位の横浜と東京２位の関東第一の比較となり、「攻撃力は遜色なし」も「総合力」で横浜に軍配が上がった。

関東第一は昨秋の東京都大会６試合でチーム打率４割１分９厘、６１得点、１１盗塁を記録。井口瑛太、田沢心（ともに２年）、佐宗悠樹（１年）らを中心に圧倒的な力で勝ち進んだが、決勝戦では帝京に４―８で敗れていた。この日、グラウンドで練習中だった選手らに落選の事実を伝えた指揮官は「決勝（帝京戦）の１イニング８失点というのがあったので。（この冬は）そこの（点の）取られ方というのが自分たちの目指しているところにはだいぶ足りなかったということを理解させながら、どうすれば７点、６点、５点と最少失点でいけたのかというところを考えさせながら。また、経験がない子たちなので。本当に（昨夏から）総入れ替えの中で戦ってきたので、その部分も含めて、野球を考えながらというところは意識してやってきました」と明かした。