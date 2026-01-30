「球界の盟主」が、王座に返り咲くべく派手な買い物に打って出た。巨人はさる今月16日、楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大（たかひろ）投手（35）を獲得したと発表。契約は3年総額13億円と破格で、かつての同僚・田中将大（37）とも再びチームメイトになるわけだが……。

＊＊＊

【写真を見る】「まるで別人！」 “衝撃イメチェン”を果たしたマー君

先発ローテ入りを期待

通算120勝、最多奪三振5回を誇る則本は、2024年から抑えに転向。昨シーズン終了後に海外FA権を行使していた。スポーツ紙デスクが言う。

「メジャー移籍を目指す則本には西部地区の球団が手を伸ばしていましたが、マイナー契約含みの内容だったため、合意に至らなかった。その後、国内で一番の好条件を示したのが巨人でした」

則本昴大投手

則本獲得は、阿部監督たっての希望だったといい、

「昨季の巨人は山崎が11勝したものの、戸郷は8勝9敗で防御率4.14。先発陣が不調で、この補強が重要課題でした。すでに新外国人を3人獲得しており、則本についても阿部監督は先発ローテーション入りを期待しています」（同）

最後の勝負

昨季3位に終わった阿部監督は、今季が契約最終年。14年ぶりの日本一に向け、最後の勝負をかけたともいえるのだが、

「王座奪還は、限りなく遠いと言わざるを得ません。主砲・岡本のメジャー移籍に加え、投手陣でも阿部監督は、引き続き伸び盛りの若手を脇に追いやって“実績重視”を貫く腹積もり。その最たる例が、田中の先発起用です」（前出のデスク）

シーズン24勝0敗の田中が楽天を日本一に導いた13年に則本は新入団。15勝を挙げて新人王を獲得するなど、共にチームをけん引してきたのだが、

「田中は今季も先発ローテから外され、昨季と同じく10日に1回ペースでの起用にはなるでしょうが、年間を通じて活躍できる保証はまるでありません」（同）

チームづくりの“伝統”

則本もまた、転向1年目の24年は32セーブを挙げてタイトルを獲得したものの、昨季は3勝4敗16セーブにとどまっている。あるいは先輩の轍を踏むことになりかねないと指摘するのは、スポーツライターの吉見健明氏である。

「チームづくりにおいて、実績を有する選手はなりふり構わず獲得する。そんな“伝統”が、依然として巨人にはあります」

が、昨季加入した田中は3勝に終わり、また18年には楽天からマリナーズを経た岩隈を獲得したものの、1軍登板のないまま20年に引退している。

「選手としてのピークを過ぎた則本も、現状では先発で使ったら5回まで持たないでしょう。結局は中継ぎ起用に落ち着くのではと思います。巨人に移籍した選手は、得てしてチーム独特の雰囲気に苦しめられることが多い。勝てば大いにもてはやされますが、負ければOBから評論家、ファンに至るまで、楽天では経験しなかったようなバッシングに見舞われることでしょう」

常軌を逸した契約金

一方、野球評論家の江本孟紀氏は、

「昨季の巨人戦は毎試合、ほぼ満席状態。球団は儲かっているのでしょうが、それにしても則本の契約金は常軌を逸している。おかげで他球団も契約金をつり上げざるを得ない状況が生じています」

そうあきれながらも、前出の“独特の雰囲気”に言及して、

「昨季はふがいない成績に終わった田中もバッシングを浴びました。ただし、その経験を生かして後輩の則本を鼓舞するような余裕はありません。田中自身が今季、まさしく背水の陣となるからです」

共倒れとならないよう祈るばかりだ。

「週刊新潮」2026年1月29日号 掲載