鈴木おさむ氏、「ナイトスクープ」存続危機報道に「終わらせたらダメ」と熱弁し反響
終わらせたらダメ。誰も幸せにならない。— 鈴木おさむ (@suzukiosamuchan) January 27, 2026
これを受けて、どうして行くかを沢山沢山考えて、番組を真摯に作り続けていくことが大切。
これで終わらせるなんて、絶対にダメ。
これだけ沢山の人を笑顔にした番組を悲しい終わらせ方したら絶対にダメ。https://t.co/BtQeZ8QCl5
元放送作家の鈴木おさむ氏が、30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ABCテレビの人気番組「探偵!ナイトスクープ」を巡る一部報道に言及し、その内容が注目を集めている。
同番組は、"ヤングケアラー"を巡る放送内容が物議を醸し、一部メディアで「番組存続の危機」などと報じられていた。この状況を受け、鈴木氏は自身の考えを投稿。「終わらせたらダメ。誰も幸せにならない」と切り出した。
続けて「これを受けて、どうして行くかを沢山沢山考えて、番組を真摯に作り続けていくことが大切」と、番組制作の在り方について持論を展開。さらに「これで終わらせるなんて、絶対にダメ。これだけ沢山の人を笑顔にした番組を悲しい終わらせ方したら絶対にダメ」と、番組の継続を強く訴えた。
この投稿には、ファンから多くの反響が寄せられている。「わかります分かります」「探偵ナイトスクープに罪はない」といった共感の声のほか、「本当に毎週楽しみにしてるから、終わるのは絶対にやめて！！」など、番組の継続を願うコメントが集まっている。