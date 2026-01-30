歌手の手嶌葵（38）が体調不良のため、31日に開催予定だった埼玉県川越市・ウェスタ川越での公演「手嶌葵 Concert 2026」を延期すると30日、公式サイトで発表した。

「直前のご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解ご了承の程、よろしくお願い申し上げます」とした。

振替公演は4月18日に同所で行われることも併せて発表。開演は午後6時半で、「お手持ちの『1月31日(土)公演』のチケットは、そのまま振替公演に有効（座席番号もそのまま有効）となります。ご来場のお客様は、公演当日までチケットを紛失されないよう大切に保管をお願い申し上げます」と呼び掛けた。

また、チケットの払い戻しにも応じるとし、「現在、払い戻し方法の詳細を調整しておりますので、準備が整い次第、改めてサモンプロモーション公式サイト(https://www.samonpromotion.com )にてご案内申し上げます」と告知した。