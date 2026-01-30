３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、富山県内は警報級の大雪に見舞われる可能性がある。

駐車中の自動車が雪に埋もれると車内に排ガスが流れ込み、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあり、２６日には車内で死亡した男性が見つかっている。日本自動車連盟（ＪＡＦ）富山支部は「車内で仮眠を取る際は、なるべくエンジンを切ってほしい」と呼びかけている。

南砺市内では２６日、５０歳の男性が雪に埋もれた駐車中の軽乗用車内で死亡しているのが見つかった。南砺署によると、発見時の車の周囲の積雪は約６５センチで、マフラー付近には雪が堆積（たいせき）していた。死因は一酸化炭素中毒で、同署は排ガスが車内に流れ込んだ可能性があるとみている。

ＪＡＦが行った実験では、車のマフラーやボンネットの外気取り入れ口を雪でふさぐと、排ガスが車体の下側にたまり、エアコンの外気導入口から車内に充満した。約２０分で、死に至る危険のある濃度に達することがわかった。

窓を５センチほど開けたり、空調を内気循環に切り替えたりしても、車体の隙間から排ガスが車内に入る危険性はあるという。一方、同じ高さまで雪に埋もれても、マフラー付近を除雪した場合、一酸化炭素の濃度は上がらなかった。

同支部広報担当の林宏二さんは、「一酸化炭素は無色無臭で、車内に充満していても気付きにくい」と指摘。積雪時に駐車してエンジンをかけて暖を取る際は、定期的にマフラー付近を除雪するよう求めた。林さんは「車に毛布や使い捨てカイロ、防寒着を常備してほしい。雪に慣れている人でも今一度チェックを」と呼びかけた。