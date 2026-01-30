小田急電鉄は30日、2023年に引退したロマンスカー・VSE（50000形）の一般展示を2026年3月19日から開始すると発表しました。展示開始日は、奇しくもVSEがデビューした「就役日」と同じ記念すべき日となります。場所は神奈川県海老名市のロマンスカーミュージアム。展示に先立ち、入館料無料の特別営業期間も設けられます。

真っ白な貴公子、ピカピカに磨き直して「第二の人生」へ！

展示に向け徹底的にリフレッシュ

VSEは2023年12月の最終運行後、喜多見電車基地で保管されてきました。2025年12月には整備のため大野総合車両所へ移動し、現在は外装の塗り直しなど、リフレッシュの真っ最中です。2005年の就役当時の輝きを取り戻した姿が見られるまで、あともう少しです。

展示に向けて整備を行う様子（1月9日、画像：小田急電鉄）

運転席に登れる？体験型イベントも企画中

ただ眺めるだけでは終わらないのが今回の展示です。電動はしごを使って高い場所にある運転席へ上るなど、「VSEの乗務員になれる！」をコンセプトにした体験型イベントも検討されています。詳細は後日発表予定とのことで、鉄道ファンの心拍数が上がりそうな内容になりそうです。

工事期間中は「タダ」で入れる！？太っ腹な特別営業

2月25日から3月15日まで入館料が無料に、ただしエリアは限定

VSEを迎え入れるため、ロマンスカーミュージアムでは「ロマンスカーギャラリー」をはじめとした1階全エリアと、2階「ジオラマパーク」で館内整備工事を実施します。

館内整備工事に伴い、2026年2月25日から3月15日までは「特別営業」として、なんと入館料が無料になります。1階のロマンスカーギャラリーなどは立ち入りできませんが、キッズエリアやグッズショップ、屋上の展望テラスなどは自由に利用できます。

ただし、大人の入館料は「200円」アップします

VSEの展示開始に合わせ、2026年3月19日から入館料の改定が行われます。大人の一般料金は現行の900円から1,100円になりますが、子どもや幼児の料金は据え置きとなります。物価高騰などの影響もあり、VSEの「維持費」も込めて、大人の皆さんは少しだけ協力をお願いしますという形です。

ロマンスカー・VSE（50000形）展示概要

展示開始日・場所

【一般展示開始日時】2026年3月19日（木） 10時〜

【展示場所】ロマンスカーミュージアム（神奈川県海老名市めぐみ町1-3）

特別営業（入館無料期間）

【期間】2026年2月25日（水）〜3月15日（日）

【休館日】火曜、3月4日（水）・16日（月）・18日（水）

【利用可能エリア】キッズロマンスカーパーク、ミュージアムショップ、ステーションビューテラス等（1階エリア、2階ジオラマパークは休止）

入館料の改定（2026年3月19日より）

【大人（中学生以上）】1,100円（現行900円）

【子ども（小学生）】400円（変更なし）

【幼児（3歳以上）】100円（変更なし）

ピカピカにリフレッシュされたVSEとの再会を楽しみに待ちましょう。

