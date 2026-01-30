B2静岡の橋本竜馬がILから抹消…グロインペイン症候群から約3カ月ぶりの復帰

1月30日、B2西地区のベルテックス静岡は、橋本竜馬をインジュアリーリスト(IL)から抹消したことを発表した。

現在37歳の橋本は、178センチ81キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校、青山学院大学を経て、2011年にアイシンシーホース（現シーホース三河）でキャリアを始め、日本代表でプレーした経験も持つ。2016年のBリーグ開幕後は、琉球ゴールデンキングス、レバンガ北海道、アルバルク東京、越谷アルファーズでもプレーし、2024－25シーズン途中から静岡に移籍。昨年11月に「グロインペイン症候群」と診断され、11月4日付でILへ登録されていた。





今シーズンは離脱前の試合でB2リーグ戦6試合に出場し、1試合平均18分18秒のプレータイムで8.5得点1.2リバウンド3.2アシスト、3ポイント成功率36.8パーセントをマーク。約3カ月ぶりにILから外れ、待望のコート復帰を果たすこととなる。

現在、6勝26敗でB2西地区最下位に沈む静岡は、橋本の復帰を起爆剤として順位を上げられるか注目が集まる。

【動画】橋本が16得点記録した愛媛オレンジバイキングス戦ハイライト！