エムケー精工<5906.T>は３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（３月２１日～１２月２０日）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２７８億円から２９０億円（前期比２．６％増）、営業利益予想を１７億円から２３億円（同１５．４％増）、最終利益予想を１３億５０００万円から１８億円（同３４．９％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転して過去最高益を見込む。低温貯蔵庫や保冷米びつ、精米機といったコメ関連の農業資材に加え、門型洗車機や家電商品も堅調に推移していることを踏まえた。期末一括配当予想は３円増額の１５円（前期は１０円）とする。



第３四半期累計は売上高が２３１億８６００万円（前年同期比１．０％増）、営業利益が２６億８４００万円（同１８．２％増）、最終利益が２２億７４００万円（同４４．０％増）だった。門型洗車機を主力とするモビリティ＆サービス事業は増収増益だった。政府助成事業における補助金交付の進展を追い風とし、サービスステーション向けの売り上げが前年同期を大きく上回った。また、コメ関連の農業資材や家電商品の売り上げが好調に推移し、同製品を展開するライフ＆サポート事業は減収であるものの、セグメント利益が増益で着地した。最終利益の増益には子会社株式売却益なども貢献した。



エムケー精工は同時に株主優待制度の変更を開示した。新制度では１００株以上を保有する株主に保有する株式数と期間に応じたＱＵＯカードＰａｙ５００～４０００円相当を贈呈する。５００株以上の株主には保有する株式数と期間に応じ、拠点がある地域の産品及び同社製品をラインアップしたオリジナルカタログギフト５０００～１万６０００円相当を追加する。従来の株主優待はホテルの宿泊優待券だった。



出所：MINKABU PRESS