BLACKPINKは終わるのか、続くのか、それとも…世界的K-POPグループの「今後」にざわつく海外メディア
香港公演をもってワールドツアー「DEADLINE」が終了したK-POPガールズグループBLACKPINKをめぐって、海外メディアが「解散可能性」も含めて今後の行方に注目している。
決して解散を断定する報道ではないものの、世界的な成功を収めたグループが、これからどのような道を選ぶのかが現実的な議論の対象になり始めている。
米経済誌『フォーブス』は1月26日（現地時間）、「BLACKPINK、史上最大のツアーを完走。次はあるのか？」と題した記事を公開した。
記事は、今回のツアーがK-POPガールズグループとして史上最高の興行収入を記録したことや、ロサンゼルスのSoFiスタジアムで2夜連続完売を達成した初のガールズグループになったことを紹介し、「商業的な指標のいずれを見ても完全な成功だった」と評価している。
一方で同誌は、「最後のアンコールが終わった後、業界に残った問いは、彼女たちが何を成し遂げたかではなく、次に何が起こるのかだった」と指摘し、グループの将来が不透明な局面に入りつつある点を強調した。
その背景として挙げられたのが、契約形態の特殊性だ。
BLACKPINKは2023年12月、4人全員がYGエンターテインメントとグループ契約を更新したが、個人契約は更新せず、それぞれが独立した活動体制に移行した。
YG側はグループ契約の期間を公表していないものの、業界では2026年、早ければ下半期にも再び契約をめぐる協議が浮上すると見られているという。
BLACKPINKは2026年8月にデビュー10周年を迎える。これに先立ち、2月27日にはツアー名と同じタイトルの3作目EP『DEADLINE』をリリースする予定だ。
春のプロモーションや、周年を意識したアンコール公演の可能性を経て、「グループの将来に関するより明確なシグナルが示されるかもしれない」と分析している。
記事はまた、メンバーそれぞれのソロ活動がここ数年で大きな成功を収めている点にも触れ、「個々の勢いが、グループとしての結束に疑問を投げかけている」と指摘した。
今回のツアーについても、「統一されたグループ公演というより、4人のソロアーティストが同じステージに立っているように感じられた」との批評があったことを紹介している。
もっとも、評価は一様ではない。「個々の成長が、むしろグループとしての完成度を高めた」と『ローリング・ストーン』は肯定的に評した。
一方で観客レビューには「一体感に欠けていた」「疲れが見えた」といった声もあり、メンバー間のケミストリーをめぐって受け止め方が分かれている現状が浮かび上がる。
『フォーブス』は、BLACKPINKのケースが前例の少ないものとされる理由について、「グループ活動と個人活動を明確に切り分けた、事実上の“グループ専用契約”という構造」にあると分析する。
従来のK-POPグループがほとんど採用してこなかった形であり、その分、今後の選択肢も多様になっているという見方だ。
そして記事は、「もしBLACKPINKがグループ活動を縮小、あるいは終了すれば、K-POP界は世界的に最も成功した女性グループを失うことになる」としたうえで、「香港から届けられた最後の映像が示すのは、商業的頂点に立つ4人の姿だ。それが終わりなのか、それとも次への“幕間”なのかは、依然として業界最大の未解決問題だ」と締めくくっている。
『フォーブス』が投げかけているのは、解散を断定する予測ではない。史上最も成功したガールズグループであっても、「この形を永遠に続けるとは限らない地点」に到達したという現実を示しているに過ぎない。
終わるのか、続くのか、あるいは新たな形へ生まれ変わるのか。選択そのものが注視される段階に入ったことが、いまのBLACKPINKの立ち位置を象徴していると言えそうだ。
（記事提供＝スポーツソウル日本版）