「めちゃ可愛いんだが！」6.1キロ痩せた丸山桂里奈の“別人級の変貌ぶり”に女優＆タレントの芸能界仲間たちからも驚きの声！「やっぱまるかり綺麗やな」
元なでしこジャパンのFWで、現在は主にタレントとして活躍する丸山桂里奈さんが公式インスタグラムを更新。テレビ番組で披露した“痩せっぷり”をあらためて画像で紹介し、芸能界仲間などからも驚きの声が上がった。
丸山さんは１月29日にTBS系で放送されたバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』２時間スペシャルに出演。かつて現役引退時に56キロ程度だった体重が、42歳となった現在は68.4キロに達している事実を明かした。そのうえで、過度な食事制限や運動をしない「外食やせダイエット」に挑戦。およそ１か月で6.1キロの減量に成功したのだ。
インスタグラム上で丸山さんは、少しほっそりした最新画像を掲載。「ダイエット成功しました!! とりあえずは6．1キロ減」と書き出し、「まだここからも継続できるように 先生はじめスタッフさん、長井さん（可愛くしてくれてありがとございます）あこちゃん（いつも励ましてくれてありがとう）みやぞん（どんな私でも私だよと）そして本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました よっしゃー!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!」と雄叫びを上げた。
さらに「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました!!」と感謝を述べ、最後に「#ダイエット #6.1キロ減 #どんだけ体重あったんだよ #外食ダイエット」と書き添えた。
コメント欄にはさっそくフォロワーからの賛辞が殺到。そして芸能界の友人たちからも称える声が続々と届いた。女優の矢田亜希子さんが「可愛いー 綺麗ーーーー！ 本並さん、ギャフン！」とメッセージを寄せれば、タレントのホラン千秋さんも「めちゃ可愛いんだが！！！！！」と絶賛。ほかにも、
「カリちゃん！キュート」（女優・瀬戸朝香さん）
「綺麗 素敵！」（女優・藤田朋子さん）
「かりちゃん綺麗」（女優・真飛聖さん）
「きゃー、美しすぎます」（TBSアナウンサー・田村真子さん）
「素晴らしい」（ファッションモデル・佐田真由美さん）
「おぅっつ！可愛くてヨダレ出た」（タレント・三船美佳さん）
「とっても綺麗です」（元女子バレーボール日本代表・栗原恵）
「やっぱまるかり綺麗やな！」（タレント・エハラマサヒロさん）
などなど、女性陣を中心に賛辞が贈られている。丸山さんは公式Ｘで「ダイエットの反響がすごい」と驚きを隠せず、夫で元日本代表GKの本並健司さんからの「よく頑張りました 綺麗ですよ」の投稿には「初めて言われたかも笑 ありがとう！！！」と喜びいっぱいで反応した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】6.1キロダイエットに成功した丸山桂里奈の“激変最新ルック”をチェック！
