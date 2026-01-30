部屋干し時間がぐっと短縮！ドライ機能でラクラクシワ知らず【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
節水、除菌、時短、すべてを叶える。毎日の洗濯が、もっと楽に簡単になる【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
アイリスオーヤマの洗濯機は、Ag+銀イオンと温水のWパワーで、衣類の汚れも洗濯槽の菌も徹底的に除菌する。洗濯水・すすぎ水に銀イオンを加えることで見えない汚れまでケアしながら、温水洗浄によってニオイや黄ばみもしっかり落とす。洗剤の溶けにくい冬場でも、安定した洗浄力を発揮できるのが特徴だ。
脱水後に80パーセントまで乾燥させて部屋干しする「ふんわりしわ取りコース」は、干す時間を短縮しつつアイロン不要のきれいな仕上がりに導く。洗濯槽の汚れには「槽クリーン」機能を使うことで、黒カビの発生を防ぎながら清潔に保てる。
節水設計により縦型洗濯機よりも使用水量を抑えられるため、洗濯の頻度が多い家庭にもぴったり。毛布や厚手のパーカーなど、乾きにくい衣類にも対応する豊富な洗濯コースを搭載し、衣類の種類に合わせた柔軟な洗い方ができる。
タイマー予約機能で、朝の起床時や夜の帰宅時に洗濯を終えるよう設定できるから、家事の流れもスムーズ。ドアの拭き取りや洗剤ケースの丸洗いなど、お手入れの手間も少なく、清潔と使いやすさの両立を叶えてくれる。
