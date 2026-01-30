日経225オプション2月限（30日日中） 5万円プットが出来高最多937枚
30日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8690枚だった。うちプットの出来高が5850枚と、コールの2840枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の937枚（15円高415円）。コールの出来高トップは5万6000円の468枚（5円高375円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
123 0 1 67000
13 0 2 66000
22 -1 2 65000
50 0 4 64000
113 0 7 63000
41 -1 11 62000
133 -2 18 61000
307 -3 32 60000
274 0 63 59000
326 +1 114 58000
222 +13 216 57000
35 -4 290 56500
3 0 300 56375
8 -20 325 56250
2 -45 355 56125
468 +5 375 56000
4 0 420 55875
1 0 430 55750
1 -105 470 55625
120 -30 480 55500
39 -40 510 55375
12 -15 590 55250
25 610 55125
173 -5 635 55000
11 -45 695 54750
4 -5 780 54625
67 -25 795 54500
4 +30 910 54375
13 -180 960 54250
6 +10 990 54125
95 +25 1060 54000 1610 -30 25
4 -350 1090 53875 1575 +15 2
53750 1510 +65 3
2 -110 1130 53625
31 +35 1280 53500 1385 +45 14
53375 1330 -10 12
53250 1225 +25 7
1 1525 53125 1220 +5 8
60 +40 1610 53000 1170 +15 106
52875 1235 +310 8
52750 1160 +110 7
2 1640 52625 1085 +95 18
4 +145 1880 52500 960 +25 24
1 -70 1865 52375 1025 +135 4
52250 905 +35 3
52125 850 +60 12
20 -70 2240 52000 850 +40 87
51875 820 2
51750 735 +20 3
51625 730 +55 4
51500 710 +15 55
51375 660 0 7
51250 635 +15 22
51125 625 +60 15
51000 575 +5 319
