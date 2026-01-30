　30日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8690枚だった。うちプットの出来高が5850枚と、コールの2840枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の937枚（15円高415円）。コールの出来高トップは5万6000円の468枚（5円高375円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 123　　　 0　　　 1　　67000　
　　13　　　 0　　　 2　　66000　
　　22　　　-1　　　 2　　65000　
　　50　　　 0　　　 4　　64000　
　 113　　　 0　　　 7　　63000　
　　41　　　-1　　　11　　62000　
　 133　　　-2　　　18　　61000　
　 307　　　-3　　　32　　60000　
　 274　　　 0　　　63　　59000　
　 326　　　+1　　 114　　58000　
　 222　　 +13　　 216　　57000　
　　35　　　-4　　 290　　56500　
　　 3　　　 0　　 300　　56375　
　　 8　　 -20　　 325　　56250　
　　 2　　 -45　　 355　　56125　
　 468　　　+5　　 375　　56000　
　　 4　　　 0　　 420　　55875　
　　 1　　　 0　　 430　　55750　
　　 1　　-105　　 470　　55625　
　 120　　 -30　　 480　　55500　
　　39　　 -40　　 510　　55375　
　　12　　 -15　　 590　　55250　
　　25　　　　　　 610　　55125　
　 173　　　-5　　 635　　55000　
　　11　　 -45　　 695　　54750　
　　 4　　　-5　　 780　　54625　
　　67　　 -25　　 795　　54500　
　　 4　　 +30　　 910　　54375　
　　13　　-180　　 960　　54250　
　　 6　　 +10　　 990　　54125　
　　95　　 +25　　1060　　54000　　1610 　　 -30　　　25　
　　 4　　-350　　1090　　53875　　1575 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53750　　1510 　　 +65　　　 3　
　　 2　　-110　　1130　　53625　
　　31　　 +35　　1280　　53500　　1385 　　 +45　　　14　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1330 　　 -10　　　12　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1225 　　 +25　　　 7　
　　 1　　　　　　1525　　53125　　1220 　　　+5　　　 8　
　　60　　 +40　　1610　　53000　　1170 　　 +15　　 106　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1235 　　+310　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1160 　　+110　　　 7　
　　 2　　　　　　1640　　52625　　1085 　　 +95　　　18　
　　 4　　+145　　1880　　52500　　 960 　　 +25　　　24　
　　 1　　 -70　　1865　　52375　　1025 　　+135　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 905 　　 +35　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 850 　　 +60　　　12　
　　20　　 -70　　2240　　52000　　 850 　　 +40　　　87　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 820 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 735 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 730 　　 +55　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 710 　　 +15　　　55　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 660 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 635 　　 +15　　　22　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 625 　　 +60　　　15　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 575 　　　+5　　 319　