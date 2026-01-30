　30日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3155枚だった。うちプットの出来高が2593枚と、コールの562枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の1027枚（1円安12円）。コールの出来高トップは6万2000円の108枚（12円安118円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+1　　　 9　　70000　
　　 4　　　-4　　　12　　69000　
　　 3　　　 0　　　16　　68000　
　　 5　　　-1　　　21　　67000　
　　 8　　　-1　　　31　　66000　
　　 8　　　-2　　　44　　65000　
　　 9　　　-2　　　60　　64000　
　　 7　　　-4　　　86　　63000　
　 108　　 -12　　 118　　62000　
　　15　　　-8　　 180　　61000　
　　77　　　-9　　 258　　60000　
　　91　　 -35　　 355　　59000　
　　10　　 -10　　 505　　58000　
　　86　　 -35　　 715　　57000　
　　23　　 -40　　 795　　56500　
　　37　　 +35　　 870　　56375　
　　25　　 +15　　 990　　56000　
　　 4　　 -20　　1140　　55500　
　　12　　-100　　1235　　55000　　2970 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　1590　　54125　
　　 7　　-135　　1655　　54000　
　　　　　　　　　　　　　53750　　2205 　　 +65　　　 2　
　　 4　　　 0　　2000　　53500　　2085 　　 -15　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2035 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1940 　　 -65　　　 3　
　　 3　　　　　　2095　　53000　　1990 　　+120　　　 2　
　　 1　　　　　　2300　　52750　　1835 　　　+5　　　 1　
　　 5　　　　　　2370　　52500　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1625 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1580 　　 -25　　　 2　
　　 1　　　　　　2920　　52000　　1455 　　 -20　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1560 　　+290　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1315 　　 +70　　　32　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1185 　　 -85　　　55　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1330 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1295 　　+180　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1150 　　 +65　　　12　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1210 　　+160　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1195 　　+180　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1090 　　+105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1030 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 935 　　 +15　　 236　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 985 　　 +90　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 900 　　 -30　　　52　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1015 　　 +85　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 850 　　 -25　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 920 　　 +75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 790 　　 -65　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 825 　　 +65　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 840 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 685 　　 -20　　　 2　