日経225オプション3月限（30日日中） 2万5000円プットが出来高最多1027枚
30日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3155枚だった。うちプットの出来高が2593枚と、コールの562枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の1027枚（1円安12円）。コールの出来高トップは6万2000円の108枚（12円安118円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +1 9 70000
4 -4 12 69000
3 0 16 68000
5 -1 21 67000
8 -1 31 66000
8 -2 44 65000
9 -2 60 64000
7 -4 86 63000
108 -12 118 62000
15 -8 180 61000
77 -9 258 60000
91 -35 355 59000
10 -10 505 58000
86 -35 715 57000
23 -40 795 56500
37 +35 870 56375
25 +15 990 56000
4 -20 1140 55500
12 -100 1235 55000 2970 4
1 1590 54125
7 -135 1655 54000
53750 2205 +65 2
4 0 2000 53500 2085 -15 4
53375 2035 -20 1
53250 1940 -65 3
3 2095 53000 1990 +120 2
1 2300 52750 1835 +5 1
5 2370 52500
52375 1625 -25 1
52250 1580 -25 2
1 2920 52000 1455 -20 7
51750 1560 +290 1
51500 1315 +70 32
51000 1185 -85 55
50875 1330 1
50750 1295 +180 1
50625 1150 +65 12
50500 1210 +160 8
50375 1195 +180 1
50250 1090 +105 1
50125 1030 1
50000 935 +15 236
49875 985 +90 6
49750 900 -30 52
49625 1015 +85 3
49500 850 -25 15
49375 920 +75 1
49250 790 -65 1
49000 825 +65 8
48750 840 1
48500 685 -20 2
