Ｊパワー <9513> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.1％増の1314億円に伸び、通期計画の1190億円に対する進捗率が110.5％とすでに上回り、さらに5年平均の87.8％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は124億円の赤字(前年同期は150億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比35.0％減の351億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の13.7％→11.8％に低下した。



株探ニュース

