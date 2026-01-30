白洋舎 <9731> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結最終利益を従来予想の19.5億円→21億円(前の期は22.1億円)に7.7％上方修正し、減益率が12.0％減→5.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の11.8億円→13.3億円(前年同期は12.7億円)に12.6％増額し、一転して5.2％増益計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の60円→80円(前の期は60円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、レンタル事業リネンサプライ部門の売上が、インバウンド需要を背景とした取引先ホテルの稼働増や単価改定などにより、想定を上回って推移したこと等により、前回予想を上方修正いたします。 また、近年の業績が堅調に推移し、将来においても安定的に課税所得が生じると見込まれることから、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき企業分類を変更し、繰延税金資産を追加計上することといたしました。 この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、第４四半期会計期間における繰延税金資産の追加計上に伴い、税金費用が減少したこと等により、前回予想を上方修正いたします。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

