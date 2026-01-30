ＡＣＣＥＳＳ <4813> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年1月期の業績予想を取り下げ、未定に変更した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年12月23日付「ネットワーク事業における契約締結及び一部入金に関するお知らせ」のとおり、当社のネットワーク事業を担う米国子会社 IP Infusion Inc.において、アラブ首長国連邦に本社を置くEvollabs Tech FZ-LLC（以下、「Evollabs 社」といいます。）との間で期間３年間、総額70 百万米ドルとなるライセンス契約及びサービス契約を既に締結しております。本件取引は、2025年６月30日に公表しました2026年１月期（2025年２月１日～2026年１月31日）の通期連結業績予想数値には織り込み済の案件であります。本件取引の会計処理については、取引内容が複雑かつ大規模であることも踏まえ慎重に検討を進めており、本日（2026年１月30日）時点においてはいまだ結論には至っておりませんが、当期における収益認識額が従前の想定よりも減少し、翌期以降での収益認識額が増加する可能性が高まってきております。かかる場合、2026年１月期の売上高が減少するとともに、特に営業利益以下の各段階利益に及ぼす影響が大きくなると想定されることから、2025年６月30日に公表した2026年１月期通期連結業績予想を一旦取り下げて「未定」とし 、今後、適切な業績予想が算定可能となった段階で改めて公表することとしたものです。なお、本件取引に基づき2025年中に支払いを求める30百万米ドルのうち、2026年１月５日以降本日までに3.75百万米ドルの追加支払いがありましたが、現時点で16.25百万米ドルの入金が完了していないため、支払いの状況について Evollabs 社への確認等を行い、手続面における遅延との回答を得ております。今後も引き続き回収に向けた取り組みに努めるとともに、開示すべき事象が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

