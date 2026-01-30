柴崎コウ、全17公演のツアー完走を報告 ミニスカ＆ニーハイの「絶対領域」ショットに反響
歌手で俳優の柴崎コウが自身のInstagramを更新した。全17公演にわたるライブツアーの完走を報告し、ステージ上で披露した多彩な衣装姿に注目が集まっている。
柴崎は「全17公演のライブツアー[邂逅]が幕を閉じました」と報告し、「一瞬一瞬を、たいせつに、生きました」と心境をつづった。
投稿では、ライブ中のものとみられるステージショットを複数枚公開。カラフルなストーンが輝くグレーの衣装で歌い上げる姿や、白のブルゾンとサルエルパンツを合わせたボーイッシュなスタイルなど、雰囲気の異なる着こなしを見せている。
また、シースルーのロングスカートから美脚がのぞくショットのほか、膝上の超ミニスカートにニーハイソックスを合わせたコーディネートも披露。スカートとソックスの間から素肌がのぞく、いわゆる「絶対領域」が印象的な一枚となっている。
この投稿に、ファンからは「改めて17公演お疲れ様でした」「完走おめでとうございます」「今回も一瞬一瞬とても素敵なひとときでした」といった声が寄せられるなど、ツアー完走を労うコメントが相次いでいる。