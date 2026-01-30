上原浩治「誰がどこにいるか分かるかな？」 “学生時代の貴重ショット”に野球ファン衝撃「野球博物館に飾りましょう」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。若かりし頃に表紙を飾った『大学野球』の表紙を公開し、豪華メンバーが並ぶ写真が反響を呼んでいる。
【写真】「誰がどこにいるか分かるかな？」上原浩治が公開した『大学野球』の表紙
上原は「誰がどこにいるか分かるかな？」と呼びかけ、学生時代に登場した週刊ベースボール『大学野球』の表紙をアップ。19人が腕を前で組み、大学ユニフォームに身を包んだ、緊張感のある写真となっていた。
この呼びかけに、川崎宗則（44）が「え？的場直樹さんいる」と反応したほか、「おおおおお！これ、凄くないですか!!野球博物館に飾りましょうよ！」「真ん中のトライアングルすごい！ジャイアンツの黄金期」「上原さんと阿部監督」「吉野誠さんいらっしゃいますか？」「みんな眉毛濃すぎん？」「二岡さんの隣が上原さん みなさん若い」「すごい写真ですね」などと、どこに誰がいるのか回答するコメントや、豪華メンバーの若かりし姿に反響が集まっている。
