DAIGO、敬愛するHYDEへの誕生日メッセージ一番乗りに歓喜「やったー！！」DAIGOらしい祝福に反響
ロックバンド「BREAKERZ」のボーカルでタレントのDAIGOが、自身のInstagramを更新。尊敬するロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のボーカル・HYDEの誕生日をサプライズで祝福したことを報告し、ファンの間で話題となっている。
DAIGOは「今日は神の！HYDEさんの誕生日！ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！」とつづり、1月29日に誕生日を迎えたHYDEのライブ会場を訪れたことを明かした。続けて「毎年お祝いできて嬉しいです」と、喜びを記している。
また、熱い思いが伝わるエピソードも披露。「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！やったー！！」と、誕生日メッセージの一番乗りを果たしたことを報告した。サプライズ前にはHYDEから「今日こないのー？」と連絡があったといい、「返信に困りましたが、無事に役目を終えることがてきてホッとしています！！」と、舞台裏の微笑ましいやりとりも明かした。投稿は「本当におめでとうございます！ SSS 好き好き好き！！」というDAIGOらしい言葉で締めくくられている。ハッシュタグでは、プレゼントが色違いのマフラーであったことも添えられた。
この投稿には、ファンから「素敵なツーショット」「お揃いマフラー素敵ですね」「DAIGOさんのHYDEさんへの愛が伝わってきます」といった声が寄せられたほか、「私もHYDEさんの事SSSです」など、DAIGOの表現に共感するコメントも集まっている。