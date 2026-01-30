BTS・J-HOPE、メンバーとのオフショット多数公開 V＆JUNG KOOKの2ショットが話題「致死量すぎ」「かわいすぎて悶える」
7人組グループ・BTSのJ-HOPEが29日、自身のインスタグラムを更新。メンバーとのオフショットを公開し、変わらず仲良しな関係性が伝わるショットに反響が集まっている。
【写真】「お写真ぜんぶ最高」ファン歓喜、J-HOPEが公開したメンバーとのオフショット
J-HOPEは、トレーニングジムで撮影したモノクロの自撮りショットから始まり、プライベート感満載のオフショットを15枚アップ。JIMIN、JUNG KOOKらと食事を楽しむ様子や、練習室でのちゃめっ気あふれるオフショット、愛犬の動画、貴重な入浴ショットなど盛りだくさんの投稿となっていた。
中でも、ファンからの反響が大きかったのが、VとJUNG KOOKが手を“恋人つなぎ”して、おそろいのブルゾンを着用した2ショット。マスクや帽子をかぶっているため表情がよく見えないが、2人とも真顔でカメラを見つめた“シュールな”1枚となっている。
BTSのメンバー同士の仲むつまじい姿をのぞかせた投稿に、ファンからは「可愛くて仕方ない」「なんなのこの可愛い2人は」「いいね1回じゃ足りなさすぎる!!」「致死量すぎて……!!!!」「お写真ぜんぶ最高なんだけど」「かわいすぎて悶える」などと反響が集まっていた。
