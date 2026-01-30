米倉涼子を東京地検が不起訴 麻薬取締法違反容疑
東京地検は30日、俳優の米倉涼子（50）について、麻薬取締法違反容疑などを不起訴とした。同日、共同通信が報じた。
【写真】驚きの美脚！米倉涼子、黒のレザーワンピで抜群のスタイル披露
米倉は昨年12月26日、公式サイトを通じて声明を発表。自身にまつわる報道について「憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」としつつも「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」と伝えた。
続けて「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております。様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております」と報告。
その上で「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます」と記していた。
米倉は、1975年8月1日生まれ、神奈川県出身。92年開催の『第6回 全日本国民的美少女コンテスト』で、審査員特別賞を受賞して芸能界入り。93年よりファッション誌『CanCam』の専属モデルを務める。99年、俳優デビュー。ドラマ『松本清張・黒革の手帖』（2004年）、ドラマ『交渉人〜THE NEGOTIATOR〜』シリーズ、ドラマ『ドクターX 外科医・大門未知子〜』シリーズ、ドラマ『35歳の高校生』（13年）、ブロードウェイ・ミュージカル『CHICAGO』など、さまざまな作品で主演を務める。14年12月、2歳年下の一般人男性と結婚し、16年12月、協議離婚を発表した。
（情報提供：共同通信社）
