世界で歴史的な高騰が続く金。比較的物価が安いはずの人気の観光地タイに“異変”が起きています。

記者

「バンコクのゴールドショップでは、お店に入りきらないほど、たくさんの人で行列ができています」

首都バンコクで金製品などの販売・買い取りを行う店には、世界的な金価格の高騰を受け、市民が殺到しています。

客

「今は（金が）一番安全だと思います。（こんな状況は）見たことがない。市場はとても活発になっています」

アメリカの金融政策の影響や、地政学リスクによる「ドル離れ」が高騰の背景にあるとされ、日本国内の小売価格は1グラムあたり初めて3万円を突破。タイでもきのう、過去最高額となりました。

タイ金取引業者協会 ジッティ会長

「金の高騰は異常です。トランプ政権が続く限り、価格はさらに上昇するかもしれません」

高まる金への投資需要。こうしたなか、タイ通貨のバーツ建てで行われる活発な金取引に連動した“バーツ高”が問題になっています。

対円のレートは一時、1バーツ＝5円台に。2020年から、およそ1.5倍上昇しました。

タイといえば何と言っても「物価の安さ」が魅力でしたが…

記者

「今のレートでいうと、タイを代表するトムヤムクンは1200円、そして、ガパオライスは650円。これ全部で3000円もするんです。ちょっと安いとは言えないかなという感じです」

タイを訪れた日本人観光客は…

日本人観光客

「1バーツ＝5円超えるんだ、みたいな感じで。やっぱり思っていたよりも出費が結構痛いです」

「（レートがさらに）上がったら、ちょっと旅行を考える。また来られるかな、ちょっと恐ろしいなって」

観光業への影響は深刻で、タイ政府によると、バーツ高などでタイの去年の外国人観光客数は前の年に比べて7%減少しました。

第一生命経済研究所（経済調査部）主席エコノミスト 西茺徹 氏

「観光客の流入が抑制されてしまうと、今のタイ経済が力強さを欠くなかで余計に厳しい状態に陥る」

タイの中央銀行はバーツ高の抑制策を強化する方針ですが、タイへの旅行はしばらく厳しい時期が続きそうです。