「第一線を退く」柔道・角田夏実選手が報道陣に“感謝の巴投げ”　フジテレビ柔道担当記者も金メダリストの技体験

パリオリンピックで金メダルに輝いた柔道の角田夏実選手が会見を行いました。

そのタイトルは「〜これまでの私、これからの私〜」。

何を語ったのでしょうか。

柔道着で会見に現れた角田夏実選手。

まずは、これまでを振り返りながら選手として第一線を退くことを明かしました。

そして、注目のこれからについては次のように語りました。

角田夏実選手：

ずっと前々から結婚したいと言っているので、結婚して子供がほしい、母親になりたいなと。なかなか手を出しづらいというか、挑戦しづらかったんですが、今回機会をいただけて、自分も卵子凍結をする機会をもらったことで、すごく考える幅が広がったので、こういったことを色々な人に知ってほしい。

今後は競技の魅力を広めたいという角田選手が、最後に報道陣へ“感謝の巴（ともえ）投げ”を行い、フジテレビの柔道担当記者も金メダリストの得意技を体験しました。

笑いあり、涙ありの会見で、第一線からの別れを告げました。

遠藤玲子キャスター：

角田選手らしい会見になりましたけど。

三宅正治キャスター：

これからも柔道を広めたり、そういった活動をしてほしいと思います。“感謝の巴投げ”について投げられた記者に聞いたんですが、本気で踏ん張って投げられないように抵抗したんですって。なのであんなぐちゃっとなったんですが、あっさり投げられてしまったと。