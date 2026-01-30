新日本フィルハーモニー交響楽団の音楽監督就任から３年を迎える指揮者の佐渡裕（６４）が、５〜６月に全国８都市を巡るツアーを行う。

同行するのはバイオリニストの三浦文彰（３２）。意外にも２人の本格共演は初めてという。（松本良一）

「これまで、会えば飲んでばかり。ほとんど音楽の話はしていない」と笑い合う。ステージではほぼ初顔合わせとなるツアーで挑むのは、ブラームスのバイオリン協奏曲だ。

佐渡が「地味な世界ですが、ハーモニーがすばらしい」と説明すれば、三浦は「大きな室内楽みたいな音楽。チャイコフスキーの協奏曲のような華やかさとは違った難しさがある」と続ける。「特に第１楽章の最初の出だしは緊張する。その分、うまく弾けた時の充実感は大きい」。組み合わされるのはブラームスの交響曲第１番で、ブラームス尽くしのプログラムに期待も高まる。

ツアーは毎日のように移動し、異なる会場で演奏する。そのためには柔軟性を持つことが大切だ。佐渡は「本番前の限られた時間で音の強弱などを微調整するうち、奏者の間であうんの呼吸ができてくる。それはオーケストラにとっても、とても貴重な経験」とツアーの効用を強調する。

新日本フィルは、佐渡が１９９０年にプロデビューして初めて振った日本のオーケストラだ。それから３６年たった今、音楽監督として同フィルに感じるのは「本物のヨーロッパの音がする」ことだ。

木管楽器などで世代交代が進み、ハイドンやブルックナー、マーラーといったウィーンゆかりの作曲家の作品で洗練された弱音を聴かせるようになったと喜ぶ。「まだ過渡期ですが、みんないい音楽をしたいと心から思っている。まだまだ良くなります」

三浦は、バイオリンを弾きながらオーケストラを指揮する「弾き振り」だけでなく、近年は指揮そのものにも力を入れている。「ソロと違い、オーケストラではバイオリン奏者の弓遣いを統一しなくてはいけない。それが思わぬ発見につながり、自分の演奏の糧になる」と、常に学び続ける姿勢を見せた。

公演は５月２３日りゅーとぴあ（新潟市）、２４日栃木県総合文化センター（宇都宮市）、２９日アクロス福岡（福岡市）、３０日周南市文化会館（山口県周南市）、６月３日水戸市民会館（水戸市）など。同５、６日には東京・錦糸町のすみだトリフォニーホールでも同一演目公演がある。