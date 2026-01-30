大阪で選考委員会…21世紀枠は長崎西と高知農

第98回選抜高校野球の選考委員会が30日、大阪市内で行われ、出場する32校が発表された。21世紀枠には長崎西（長崎）と高知農（高知）が選ばれ、候補校となっていた上尾（埼玉）は涙を飲んだ。大会は3月19日に甲子園球場で開幕する。

上尾は公立校ながら夏4回、春3回の甲子園出場を誇るの伝統校。昨秋の埼玉大会準決勝では4強入りし、浦和学院相手に3-4の接戦を演じて関東地区の21世紀枠候補校となっていた。また選ばれた長崎西は、1951年以来75年ぶりの選抜出場だ。

さらに、21世紀枠の出場校が西日本だけとなるのは、豊橋工（愛知）、桐蔭（和歌山）、松山東（愛媛）だった2015年以来、11年ぶり。ネット上には選考結果を知ったファンから様々な声が並んだ。

「長崎西75年ぶりってすごい」

「上尾高校またダメだったか」

「上尾残念。夏も応援してるぞ！！！」

また、進学校がどうしても多くなる21世紀枠の選考について「長崎西とダブるので上尾と四日市は見送りだったんですかね」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）