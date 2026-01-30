丸山桂里奈、6.1kg減量成功を報告 「可愛さマシマシ」「美しい」と称賛の声
ダイエットの反響がすごい💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/I5e7Eb202b— karina maruyama丸山桂里奈👩🏼👨🏾👶 (@marukarichan11) January 29, 2026
元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が30日、自身のSNSを更新。ダイエットに成功した姿を披露し、大きな反響を呼んでいる。
丸山は「ダイエットの反響がすごい」とつづり、夫で元サッカー日本代表の本並健治とのツーショット写真を公開した。写真では、肩出しのワンピースを着用し、スッキリとした姿を見せている。
この投稿は、29日に放送されたTBS系『櫻井・有吉 THE夜会』での企画を受けたもの。番組内で丸山は「外食やせダイエット」に挑戦し、体重68.4kgから6.1kgの減量に成功したことが明かされていた。
この報告に対し、ファンからは「可愛さマシマシ」「美しい」「ますます綺麗に！」といった称賛の声が多数寄せられている。また、「誰かと思った」「女っぷりが上がってる」など、その変化に驚くコメントも集まっている。