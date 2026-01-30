見慣れない猫用のブラシで、めいっぱいご飯を食べたかのように膨らんだお腹をブラッシングされている子猫さん。動くブラシを見つめる目は…困惑？一度手を止めた瞬間の出来事が可愛すぎると話題を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で293万回の再生数を誇り「ハマっちゃったのねん」「座り方、可愛い」などの声が寄せられています。

【動画：お腹をブラッシングされる子猫→飼い主さんが『手を止める』と…まさかの反応】

ブラッシング初心者

TikTokアカウント「ききらら | キジトラ猫」に投稿されたのは、子猫の『らら』ちゃんが丸く膨らんだ可愛いお腹を猫用の櫛でブラッシングされているときの様子です。この日が初めてのブラッシングだったのでしょうか。

目の前でお腹の上を行ったり来たりと動くブラシ。ららちゃんはきょとんとしたお顔でそのブラシの先を不思議そうに目で追っていたそうです。そしてその姿は、まるで人が足を投げ出し座っているかのような格好だったとか。

どんな気持ち？

ブラッシング中、ららちゃんは嫌がったり警戒したりすることもなかったといいますが、「これはなんだにゃ？」とでも言いたげな表情をしていたんだとか。もしかしたらちょっと困っている？とも取れそうな表情…。

気持ちよさそうにも見えますが、まだまだ慣れていないのは一目瞭然。そのうち小さな『猫パンチ』が飛んでくる予感も…。子猫時代の経験で今後お手入れができるかどうか…決まってくると言っても過言ではありません。

イヤじゃない…むしろ大歓迎

飼い主さんは、一度ブラッシングを止め、ブラシを握る手を引いてみたといいます。すると勢いよくららちゃんの両手がブラシを掴み自ら元の場所に誘導したといいます。これは…全然戸惑っている表情ではなかったようです。

気持ちが良かったのか…それとも動くブラシが面白かったのかはららちゃんにしかわかりませんが、ブラッシングが好きになってくれたことは間違いない！『おかわり要求』がわかりやすいららちゃんなのでした。

投稿には「若干不安だったのに止めたらもっとやれと要求するのが可愛い」「やめた時もっと続けて手も可愛すぎる」「赤ちゃんの時ワニ腹かわいい」「ブラシのお代わり なになになにー！？ この気持ちええのなにー？？？ みたいな感情かな」など、ららちゃんの表情や行動に「可愛い」が止まらないユーザーからのコメントが多数寄せられています。それと共にいいね件数が18.3万件を上回る大反響となっています。

この他にもTikTokアカウント「ききらら | キジトラ猫」には、きょうだい猫のききちゃんとともに仲良く生活するららちゃんの様子がたくさん投稿されています。美猫に成長した姿も見ることができます。

