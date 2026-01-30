今回紹介するのは、Threadsに投稿された、特に理由もなくパパさんの足を踏んでいた猫ちゃん。直前になにか嫌がることをしたわけではないのに、ふみっと足を踏まれたようです。投稿はThreadsにて、13万回以上表示。いいね数は2.1万件を超えました。

【写真：パパのそばにいた猫→『足』を見てみると……思わず笑ってしまう『ネコハラ』】

なぜ足を踏む！

今回、Threadsに投稿したのは「Mayu」さん。登場したのは、猫の楓太ちゃんです。

投稿には、立っているパパの足を思い切り踏んでいる楓太ちゃんの姿。別に道がものすごい狭くて踏まないと通れなかったというわけでも、直前に嫌なことをしたわけでもなかった模様。踏む必要はなかったのに、なぜか踏んでいたそうです。

思いもよらぬネコハラに、パパさん、激怒…と思いきや、意外とそうでもなかったとのこと。むしろ、嬉しかったようで顔がニヤついていたのだとか。これは間違いなく猫様の下僕…というやつですね。

ちなみに、楓太ちゃんが足を踏むのはよくあるとのこと。投稿主さんは、この足を踏む行為はご飯の催促だと推理しているそうです。お腹減ったから早く用意して、というサインだったみたいですね。

意外とあるあるな猫による踏みつけ

楓太ちゃんに思いきり足を踏まれたパパさん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ふ、踏まれたい」「明らかにわざとやってる顔ですね」「その重みが幸せ」などの声が多く寄せられていました。また、うちの子もよく踏んでくる、という声もチラホラ。今回の出来事、意外と猫あるあるなのかもしれませんね。

Threadsアカウント「Mayu」では、猫の楓太ちゃん、じじちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子が投稿されています。可愛い猫たちの日常風景は見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Mayu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。