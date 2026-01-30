「アウトサイダー」（1983年）、「ストリート・オブ・ファイヤー」（1984年）などで知られる女優ダイアン・レイン（61）が、マイク・フラナガンが監督と脚本を担う新作「エクソシスト」映画に出演することが明らかになった。共演者にはスカーレット・ヨハンソン、ジャコビ・ジュープといった実力派が名を連ねる。



【写真】日本でも人気の女優2人が登場することに 共演のスカーレット・ヨハンソン

新作は、2023年の「エクソシスト 信じる者」の続編ではなく、1974年のオリジナル版と同じ世界に属する新たな物語となる。オリジナル版は悪霊に憑依された少女を救おうとする神父たちを描いたホラーの金字塔で、10部門でアカデミー賞にノミネートされた名作。以降、多数の続編が製作され、少女が成長した後の物語や、神父の過去、新たな事件など、多様な背景が描かれてきた。



今回の新作はニューヨークで撮影が進行中で、公開は2027年3月の予定。フラナガン監督は「ドクター・スリープ」（2019年）など心理ホラーに定評があり、シリーズに新しい解釈をもたらすと期待されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）