第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。

幾多の名勝負が生まれた聖地に、令和の怪物たちが集結する。昨秋の関東大会を制した山梨学院は、１９４センチ、１０１キロの恵まれた肉体を誇る最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（２年）が、主将としてチームを率いる。昨年１２月中旬からは投手としての練習に比重を置いており、吉田洸二監督も「入部以来、一番いい」と太鼓判。プロ注目の二刀流は「勝ちに一番こだわりたい。夏に向けて良い形でセンバツに臨めたら」と燃えている。

昨秋の東北大会覇者・花巻東（岩手）は、高校通算２５発の大砲で昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ大翔（だいと）内野手（２年）が主軸に座る。昨年１１月の明治神宮大会では木製バットで左中間ソロを放つなど、今秋ドラフト候補として長打力に磨きをかけており、「一番のライバルは自分。甘い自分に負けないで過ごしていければ」と鍛錬の冬を過ごしてきた。

投手では昨春センバツ覇者・横浜（神奈川）の最速１５４キロ右腕・織田翔希（２年）が、今秋ドラフトの目玉の一人。昨春センバツＶ、夏の甲子園８強に導いた右腕は、今月上旬に「（センバツで）圧倒できるような投球ができるように、今この時間を過ごしています」と決意。村田浩明監督は「まだまだ伸びしろしかない。横浜高校歴代１位と言われるぐらいの投手にしたい。日本を代表するような投手になってほしい」と期待を寄せている。

昨夏の甲子園Ｖの原動力となった沖縄尚学の左腕・末吉良丞（２年）は、織田、菰田、聖隷クリストファー（静岡）・高部陸（２年）とともに“投手四天王”に挙がるなど注目を集めている。昨年９月に行われたＵ―１８Ｗ杯において、２年生ながら高校日本代表のエースとして準Ｖに貢献した実績もあり、さらに成長した姿を見せられるか。

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日、千葉・御宿町生まれ。１７歳。小１で野球を始め、中学時は千葉西シニアで投手、一塁手としてプレー。高校では１年春の関東大会でベンチ入り。目標の選手は大谷翔平。１９４センチ、１０１キロ。右投右打。

◆古城 大翔（ふるき・だいと）２００８年６月４日、横浜市生まれ。１７歳。小学１年時に軟式の山田バッファローズで野球を始める。中学時代は都筑中央ボーイズでプレー。高校では１年春から背番号１７でベンチ入りし、１年夏から３季連続で甲子園に出場。１８０センチ、９５キロ。右投右打。

◆織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日、北九州市生まれ。１７歳。足立小１年で野球を始め、３年から投手。足立中では軟式野球部。高校では１年春の県大会からベンチ入り。同秋の関東大会準々決勝の東農大二戦で、公式戦初完投初完封。明治神宮大会でも準々決勝で明徳義塾を２安打完封。昨春センバツでは優勝に貢献した。１８５センチ、７６キロ。右投右打。

◆末吉 良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日、沖縄・浦添市生まれ。１７歳。仲西小２年の時に仲西ヴィクトリーＢＢＣで野球を始め、仲西中では軟式野球部。高校では１年夏に背番号２０でベンチ入り。同秋からエースナンバーに。最速１５０キロ。左投左打。